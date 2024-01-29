Эван Мобли восстановился после операции на колене. Может сыграть в понедельник против «Клипперс»

Теги Кливленд Клипперс НБА Эван Мобли Баскетбол

Эван Мобли близок к возвращению в строй после операции на колене.

Тяжелый форвард «Кливленда» может сыграть в понедельник во встрече с «Клипперс».

18 декабря Мобли перенес артроскопическую операцию на колене. Предполагалось, что он пропустит около двух месяцев.

Последний матч с участием Мобли прошел 6 декабря. В регулярке-23/24 Эван набирает в среднем 16,0 очка, 10,5 подбора и 1,7 блок-шота при 57,3% реализации с игры.

У «Кавальерс» 9 побед в последних 10 встречах.

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2 комментария
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Пишут по ограниченные минуты. Но с учетом проблем с составом, даже 20 минут Эвана будут приличным подспорьем
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Ответ Santy-44
Пишут по ограниченные минуты. Но с учетом проблем с составом, даже 20 минут Эвана будут приличным подспорьем
а что за проблемы с составом ? кроме Гарланда ? вроде все живы-здоровы и тем составом что есть выносят всех подряд .
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