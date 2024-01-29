Эван Мобли восстановился после операции на колене. Может сыграть в понедельник против «Клипперс»
Эван Мобли близок к возвращению в строй после операции на колене.
Тяжелый форвард «Кливленда» может сыграть в понедельник во встрече с «Клипперс».
18 декабря Мобли перенес артроскопическую операцию на колене. Предполагалось, что он пропустит около двух месяцев.
Последний матч с участием Мобли прошел 6 декабря. В регулярке-23/24 Эван набирает в среднем 16,0 очка, 10,5 подбора и 1,7 блок-шота при 57,3% реализации с игры.
У «Кавальерс» 9 побед в последних 10 встречах.