Эван Мобли восстановился после операции на колене. Может сыграть в понедельник против «Клипперс»

Эван Мобли близок к возвращению в строй после операции на колене.

Тяжелый форвард « » может сыграть в понедельник во встрече с « ».

18 декабря перенес артроскопическую операцию на колене. Предполагалось, что он пропустит около двух месяцев.

Последний матч с участием Мобли прошел 6 декабря. В регулярке-23/24 Эван набирает в среднем 16,0 очка, 10,5 подбора и 1,7 блок-шота при 57,3% реализации с игры.

У «Кавальерс» 9 побед в последних 10 встречах.