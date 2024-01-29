Юдонис Хаслем: «Я видел эволюцию и взросление Трэя Янга. Он пытается сделать товарищей по команде лучше»

Теги Атланта Квентин Ричардсон НБА Юдонис Хаслем Трэй Янг Баскетбол

Юдонис Хаслем и Квентин Ричардсон обсудили Трэя Янга.

Бывшие игроки НБА считают, что болельщики недооценивают лидера «Атланты».

Ричардсон: Считаю, что к Трэю Янгу относятся без должного уважения. Как думаешь, почему он им не нравится?

Хаслем: Даже не знаю. Он почти не уступает тому же Халибертону по передачам. Он не передерживает мяч... Мне нравится Трэй Янг. Он не первый в моем списке, но мне нравится, что он делает, потому что он делится мячом. Когда он только появился в НБА, мне казалось, что Трэй не пытается даже делать товарищей по команде лучше, но сейчас все не так, этого о нем больше не скажешь. Я видел его эволюцию, то, как он взрослеет.

Мне не доводилось наблюдать за его за работой на тренировках. Слышал, что у тренеров бывают небольшие проблемы с ним. Зато я вижу, что во время игры ничего такого нет, он со всем разобрался, понял, как делать одноклубников лучше.

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