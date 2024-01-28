«Вам должно быть стыдно за себя». Стивен Эй Смит раскритиковал «Хоукс» за 73 очка Луки Дончича
Стивен Эй Смит раскритиковал защиту «Хоукс» после 73 очков Луки Дончича.
«Атланта Хоукс», неудивительно, почему вы отстой. То, что произошло вчера вечером в Атланте, было позором. У меня возникло ощущение, что не обязательно играть в защите, можно просто играть в нападении. Вот что, черт возьми, произошло в Атланте прошлым вечером.
Не говорите мне, что кому-то это нравится. Нет, никто не хочет все менять и возвращаться в старые времена, но в то же время никто не хочет, чтобы игра напоминала первые три четверти Матча всех звезд, и именно это произошло вчера вечером в Атланте. «Хоукс», вам должно быть стыдно за себя», – заявил эксперт ESPN.