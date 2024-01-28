«Вам должно быть стыдно за себя». Стивен Эй Смит раскритиковал «Хоукс» за 73 очка Луки Дончича

Теги Атланта Даллас НБА Лука Дончич Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит раскритиковал защиту «Хоукс» после 73 очков Луки Дончича.

«Атланта Хоукс», неудивительно, почему вы отстой. То, что произошло вчера вечером в Атланте, было позором. У меня возникло ощущение, что не обязательно играть в защите, можно просто играть в нападении. Вот что, черт возьми, произошло в Атланте прошлым вечером.

Не говорите мне, что кому-то это нравится. Нет, никто не хочет все менять и возвращаться в старые времена, но в то же время никто не хочет, чтобы игра напоминала первые три четверти Матча всех звезд, и именно это произошло вчера вечером в Атланте. «Хоукс», вам должно быть стыдно за себя», – заявил эксперт ESPN.

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2 комментария
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Так лига последние лет 10 активно идёт в этом направлении
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Ну, в четвертой четверти защита Атланты включилась на полную, особенно против Дончича, лишь бы не дать ему достичь совсем уж космических цифр. И это у них получилось, набор очков у Луки пошел с огромным трудом. Значит умеют, просто не всегда хотят.
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