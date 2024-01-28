Де’Аарон Фокс о плане на игру против Луки Дончича: «Я сказал: «Киган, не дай ему набрать 70 очков»

Де’Аарон Фокс рассказал о плане на игру против лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Я сказал: « , не дай ему сегодня набрать 70 очков».

Против Луки очень тяжело защищаться. Он координатор их нападения, особенно в отсутствие Кайри Ирвинга. Я считаю, что мы хорошо защищались против него, но он продолжал создавать моменты для партнеров. Невозможно выключить его и там, и там. И сегодня мы решили не позволить ему набрать много очков», – сказал разыгрывающий « ».

«Кингз» обыграли «Мэверикс» в гостях – 120:115. Дончич набрал 28 очков (9 из 26 с игры), сделал 17 передач и 10 подборов.