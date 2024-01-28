Дрэймонд Грин ударил Энтони Дэвиса по лицу в концовке основного времени

Дрэймонд Грин грубо нарушил правила на Энтони Дэвисе.

За 15 секунд до конца основного времени при счете 116:117 форвард « » поспешил сфолить на и ударил его по лицу, пытаясь отобрать мяч. Главный тренер « » Дарвин Хэм показывал судье, что заслужил неспортивное замечание за такое нарушение правил, но 4-кратный чемпион отделался персональным замечанием.

Грин уже дважды в этом сезоне был отстранен за свои действия на площадке: за удушающий прием на Руди Гобере в ноябре и за удар Юсуфа Нуркича по лицу полмесяца спустя.

«Лейкерс» (24-23) идут девятыми на Западе, «Уорриорз» (19-24) – 12-е.