Дрэймонд Грин ударил Энтони Дэвиса по лицу в концовке основного времени
Дрэймонд Грин грубо нарушил правила на Энтони Дэвисе.
За 15 секунд до конца основного времени при счете 116:117 форвард «Голден Стэйт» поспешил сфолить на Дэвисе и ударил его по лицу, пытаясь отобрать мяч. Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм показывал судье, что Грин заслужил неспортивное замечание за такое нарушение правил, но 4-кратный чемпион отделался персональным замечанием.
Грин уже дважды в этом сезоне был отстранен за свои действия на площадке: за удушающий прием на Руди Гобере в ноябре и за удар Юсуфа Нуркича по лицу полмесяца спустя.
«Лейкерс» (24-23) идут девятыми на Западе, «Уорриорз» (19-24) – 12-е.
2. "Косорукий дятел, который машет конечностями как огородное пугало и постоянно задевает соперников".
Эксперты, подскажите, какой из Дрэймондов настоящий?