Дрэймонд Грин ударил Энтони Дэвиса по лицу в концовке основного времени

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин грубо нарушил правила на Энтони Дэвисе.

За 15 секунд до конца основного времени при счете 116:117 форвард «Голден Стэйт» поспешил сфолить на Дэвисе и ударил его по лицу, пытаясь отобрать мяч. Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм показывал судье, что Грин заслужил неспортивное замечание за такое нарушение правил, но 4-кратный чемпион отделался персональным замечанием.

Грин уже дважды в этом сезоне был отстранен за свои действия на площадке: за удушающий прием на Руди Гобере в ноябре и за удар Юсуфа Нуркича по лицу полмесяца спустя.

«Лейкерс» (24-23) идут девятыми на Западе, «Уорриорз» (19-24) – 12-е.

16 комментариев
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никогда такого не было и вот опять
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1. "Лучший защитник десятилетия с невероятно быстрыми руками, фундамент династии ГСВ".
2. "Косорукий дятел, который машет конечностями как огородное пугало и постоянно задевает соперников".
Эксперты, подскажите, какой из Дрэймондов настоящий?
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Ответ Дмитрий Титов
Комментарий скрыт
Буду махать рукой либо мяч выбью либо фол будет
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Ответ Дмитрий Титов
Комментарий скрыт
"увидел заголовок и был готов к худшему" 😂😂
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В данном случае дело не в агрессивности. Удар по лицу сейчас почти всегда технический. Так НБА защищает от повреждений глаза, а голову от сотрясений мозга. Конечно, порой судьи пропускают. Но здесь особо пропускать было нечего. Нарушение как на ладони с любых ракурсов. Впрочем, пропущенный судьями штрафной надо было еще забить. Затем мяч остался бы у Лейкерс и снова вывод из-за боковой. Момент выглядит, как очевидная ошибка арбитров. Посмотрим, что будет в отчете о судейских решениях в концовке матча.
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Ну в этот раз не было какой-то излишней агрессии, не стоит нагнетать. В прошлые разы были резкие агрессивные удары, не нужные совсем.
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Ответ Илья Петров
так они на этих двух эпизодах и съезжают заслон Вандердевке и удар Дэвиса. Вандодевка и в этом эпизоде флопнула, хотя Дэвис на удивление нормально. А так до этого фол Карри в борьбе за мяч с тем же Дэвисом, но когда Дэвис сидел на спине у малышка Карри всем пофиг было. Опять же сколько раз из 10 игрок ЛАЛ в таком моменте улетел бы как подкошенный? Думаю 10, но не Карри. Не свистнутые 2+1 для Карри в конце матча. Спорный, когда судья попутал аут с трехочковой дугой, повторный штрафной Рассела.... и миллион штрафных для ЛАфлоперс...
Клей смазал треху, свиток был после броска. так что за счет ошибки ГСВ получили еще одно владение. НО все смотрят только то что судья свиснул.
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реально Грин нам, простым болельщикам гсв, подставы кидает, после такого даже с мусором типа хелла или кого там из болота спорить тяжело)) свистки то реально в ту сторону шли, а теперь будут рассказывать про этот момент)
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Не вылечили нашего ослика, эх
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Если бы до этого судьи не наложали с липовым аутом, то тут бы его удалили . Просто не стали нагнетать недовольных болел и гсв
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Ответ Заурбек Кожиев
никогда такого не было и вот опять
Украл мой комментарий
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