Стефен Карри эффектно ушел от Энтони Дэвиса и перевел матч с «Лейкерс» в овертайм

Попадание Стефа Карри спасло «Уорриорз» в основное время против «Лейкерс».

Разыгрывающий «Голден Стэйт» получил мяч из-за боковой за 14 секунд до финальной сирены при счете 116:118. После заслона против Карри защищался центровой Энтони Дэвис, защитник на развороте разобрался с бигмэном и лэй-апом сравнял счет за 5,9 до конца.

В ответной атаке «Лейкерс» Карри перехватил мяч у Дэвиса, а Клэй Томпсон не попал со своей половины под сирену. Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме после штрафных Леброна Джеймса – 145:144.