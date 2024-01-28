Стефен Карри эффектно ушел от Энтони Дэвиса и перевел матч с «Лейкерс» в овертайм

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Энтони Дэвис Баскетбол

Попадание Стефа Карри спасло «Уорриорз» в основное время против «Лейкерс».

Разыгрывающий «Голден Стэйт» получил мяч из-за боковой за 14 секунд до финальной сирены при счете 116:118. После заслона против Карри защищался центровой Энтони Дэвис, защитник на развороте разобрался с бигмэном и лэй-апом сравнял счет за 5,9 до конца.

В ответной атаке «Лейкерс» Карри перехватил мяч у Дэвиса, а Клэй Томпсон не попал со своей половины под сирену. Встреча завершилась победой гостей во втором овертайме после штрафных Леброна Джеймса – 145:144.

6 комментариев
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Ответ Kemlo
Жалко Стэфа,он опять всё сделал,забил все ключевые броски,но снова поражение,видно,что он реально не понимает,что надо сделать,чтобы выиграть...
справедливости ради в конце 4 кучу трешек намазал
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+3
Жалко Стэфа,он опять всё сделал,забил все ключевые броски,но снова поражение,видно,что он реально не понимает,что надо сделать,чтобы выиграть...
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Ответ ST-L
да, а как ты думал?
Я думал, что 43% - это хороший показатель, даже очень, для 3-очковых бросков. А оказывается, надо 50% бить, человеку на пороге 36-летия (который и так с запасом лучший в этой команде), а не попросить хоть немного больше попасть Клэя "четыре пальца" или "второго игрока финала-22" Уиггинса...
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Дэвис так расстроился, что полез на дриблинге сам в ответку зачем-то. Времени ещё много было.
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Ответ Fogiii
справедливости ради в конце 4 кучу трешек намазал
У Стефа и так 9-21 издали, это 43%! Сколько же ему надо было попадать для победы - 50%, 60%?
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Ответ Readers
У Стефа и так 9-21 издали, это 43%! Сколько же ему надо было попадать для победы - 50%, 60%?
да, а как ты думал?
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