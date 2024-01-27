Георгиос Папаяннис перевел игру в овертайм невероятным попаданием со своей половины площадки

Теги Фенербахче Баскетбол - видео чемпионат Турции Георгиос Папаяннис Бахчешехир Баскетбол

Георгиос Папаяннис спас «Фенербахче» от проигрыша в матче с «Бахчешехиром».

Греческий центровой перевел матч в овертайм, забросив невероятный трехочковый под сирену со своей половины площадки (96:96).

«Фенербахче» победил «Бахчешехир» в дополнительной 5-минутке со счетом 110:105.

Папаяннис завершил встречу с 15 очками (2 из 4 из-за дуги). Мелих Махмутоглу отметился 21 очком. В составе «Бахчешехира» отличились Аксель Бутей и Тайлер Кавано (оба – 23 очка).

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3 комментария
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ничего непонятно, но очень интересно)
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Гена хватит на Спид инфо видео качать?)
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Отличная подборка роликов. Может стоит трезвому контент клепать?
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