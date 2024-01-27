Георгиос Папаяннис перевел игру в овертайм невероятным попаданием со своей половины площадки

Георгиос Папаяннис спас «Фенербахче» от проигрыша в матче с «Бахчешехиром».

Греческий центровой перевел матч в овертайм, забросив невероятный трехочковый под сирену со своей половины площадки (96:96).

« » победил « » в дополнительной 5-минутке со счетом 110:105.

завершил встречу с 15 очками (2 из 4 из-за дуги). Мелих Махмутоглу отметился 21 очком. В составе «Бахчешехира» отличились Аксель Бутей и Тайлер Кавано (оба – 23 очка).