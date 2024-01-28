Остин Риверс: «70 очков сейчас – это 150 очков во времена Уилта Чемберлена»

Остин Риверс крайне высоко оценил 70-очковое выступление Джоэла Эмбиида.

«У Уилта неадекватные статистические показатели, и мы все знаем, как он их достиг. Я не пытаюсь проявить неуважение, но есть конкретная причина, почему цифры Уилта – с другой планеты. Потому что некому было против него защищаться. Ему просто нужно было поймать мяч и положить его в кольцо.

в современной набирает 70: под двойной опекой, тройной опекой, а сам бросает из-за дуги, со средней, со штрафных – с любой точки. Это абсолютно другой уровень навыков и сложности в исполнении. 70 очков сейчас – это 150 очков во времена Уилта. И я даже не преувеличиваю.

Даже в 90-е 70 очков – это что-то запредельное. Игра была медленнее, более контактная, другая защита. Да, возможно, через 30 лет люди будут с центра площадки попадать. Мы не знаем. Но даже сейчас это настолько сложно сделать, что просто невероятно», – рассказал в своем подкасте.