Остин Риверс: «70 очков сейчас – это 150 очков во времена Уилта Чемберлена»

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия НБА Остин Риверс Джоэл Эмбиид Баскетбол

Остин Риверс крайне высоко оценил 70-очковое выступление Джоэла Эмбиида.

«У Уилта неадекватные статистические показатели, и мы все знаем, как он их достиг. Я не пытаюсь проявить неуважение, но есть конкретная причина, почему цифры Уилта – с другой планеты. Потому что некому было против него защищаться. Ему просто нужно было поймать мяч и положить его в кольцо.

Джоэл Эмбиид в современной НБА набирает 70: под двойной опекой, тройной опекой, а сам бросает из-за дуги, со средней, со штрафных – с любой точки. Это абсолютно другой уровень навыков и сложности в исполнении. 70 очков сейчас – это 150 очков во времена Уилта. И я даже не преувеличиваю.

Даже в 90-е 70 очков – это что-то запредельное. Игра была медленнее, более контактная, другая защита. Да, возможно, через 30 лет люди будут с центра площадки попадать. Мы не знаем. Но даже сейчас это настолько сложно сделать, что просто невероятно», – рассказал Риверс в своем подкасте.

1 комментарий
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Что-то он за повесткой дня не следит, сейчас все пишут наоборот, что 150 очков сейчас - это 70 во времена.
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