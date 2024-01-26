«Рокетс» рассматривают возможность приобретения Малкольма Брогдона и Роберта Уильямса
«Хьюстон» проявляет интерес к Малкольму Брогдону и Роберту Уильямсу.
«Помимо «Никс» и «Лейкерс», источники в лиге считают, что у Малкольма Брогдона есть еще одна команда, которая проявляет закономерный интерес к его услугам: «Хьюстон», в котором много бывших сотрудников «Бостона», которые пересекались с Брогдоном во время его сезона в «Селтикс».
По словам источников, «Рокетс» главного тренера Име Удоки также являются одной из команд, рассматривающих возможность приобретения травмированного «большого» «Портленда» Роберта Уильямса», – пишет инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.