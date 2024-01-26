Тайриз Макси о непопадании в шорт-лист сборной США: «Надеюсь, смогу сделать еще больше, чтобы про меня не забыли в следующий раз»

Теги Филадельфия сборная США НБА Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси отреагировал на свое непопадание в шорт-лист сборной США на ОИ-2024.

«Бывает, что уж. У них есть свои люди, и я все понимаю. Возможно, я сделал недостаточно. Надеюсь, смогу сделать еще больше, чтобы про меня не забыли в следующий раз.

Но я не собираюсь расстраиваться из-за этого. Все понимаю, все еще хочу, чтобы они выиграли, так что все в порядке. В конце концов все можно использовать как мотивацию. А когда [тебя не пригласили], это точно не останется забытым», – поделился разыгрывающий «Филадельфии».

В течение 41 игры сезона-2023/24 Макси набирал рекордное в карьере количество очков (25,8 в среднем за матч), подборов (3,7), передач (6,7) и перехватов (1,0).

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