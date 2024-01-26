Алперен Шенгюн о своем прозвище: «Когда Никола завершит карьеру, я не хочу, чтобы люди говорили мне: «Знакомьтесь, Маленький Йокич». Сейчас я не против»

Алперен Шенгюн рассказал, как относится к прозвищу «Бэйби Йокич».

«Нет, сейчас я не против. Я еще молод, но через какое-то время придется об этом забыть.

Говорят, что моя игра похожа на его. Вроде как и правда. Когда я только приехал в , сразу услышал это. Неплохо звучит, но сейчас в НБА хочется иметь свое имя и собственное место, которое займешь.

Конечно, когда он завершит карьеру, я не хочу, чтобы в каком-то возрасте люди говорили мне: «Знакомьтесь, Маленький Йокич». Сейчас это нормально – я сам как ребенок, – но когда вырасту, я не хочу слышать это», – поделился центровой «Рокетс» в подкасте Джей Джей Редика.