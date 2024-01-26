Алперен Шенгюн о своем прозвище: «Когда Никола завершит карьеру, я не хочу, чтобы люди говорили мне: «Знакомьтесь, Маленький Йокич». Сейчас я не против»

Теги Денвер Хьюстон НБА Никола Йокич Алперен Шенгюн Баскетбол

Алперен Шенгюн рассказал, как относится к прозвищу «Бэйби Йокич».

«Нет, сейчас я не против. Я еще молод, но через какое-то время придется об этом забыть.

Говорят, что моя игра похожа на его. Вроде как и правда. Когда я только приехал в НБА, сразу услышал это. Неплохо звучит, но сейчас в НБА хочется иметь свое имя и собственное место, которое займешь.

Конечно, когда он завершит карьеру, я не хочу, чтобы в каком-то возрасте люди говорили мне: «Знакомьтесь, Маленький Йокич». Сейчас это нормально – я сам как ребенок, – но когда вырасту, я не хочу слышать это», – поделился центровой «Рокетс» в подкасте Джей Джей Редика.

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1 комментарий
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По-моему, Шенгунайзер от Знамбо неплохо звучит, надо подкинуть ему
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