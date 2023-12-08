Никола Йокич поддержал президента Сербии Вучича и его партию в преддверии парламентских выборов в стране

Теги Денвер Хьюстон Деян Томашевич Янко Типсаревич НБА Милан Гурович Бобан Марьянович Никола Йокич Баскетбол

Белградская ежедневная газета «Вечерние новости» опубликовала список, включающий около 2000 имен, поддержавших кампанию «Александр Вучич – Сербия не должна стоять на месте».

17 декабря в стране состоятся парламентские выборы.

Президент Сербии Александр Вучич сегодня утром поблагодарил людей, которые поддержали Сербскую прогрессивную партию, и особо упомянул звезду «Денвера» Николу Йокича и экс-8-ю ракетку мира Янко Типсаревича.

В список также попал защитник «Оклахомы» Василие Мицич, центровой «Хьюстона» Бобан Марьянович, двукратный чемпион мира и MVP Евролиги-2001 Деян Томашевич и чемпион мира-2002 Милан Гурович.

2 комментария
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