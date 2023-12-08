Никола Йокич поддержал президента Сербии Вучича и его партию в преддверии парламентских выборов в стране

Белградская ежедневная газета «Вечерние новости» опубликовала список, включающий около 2000 имен, поддержавших кампанию «Александр Вучич – Сербия не должна стоять на месте».

17 декабря в стране состоятся парламентские выборы.

Президент Сербии Александр Вучич сегодня утром поблагодарил людей, которые поддержали Сербскую прогрессивную партию, и особо упомянул звезду « » и экс-8-ю ракетку мира Янко Типсаревича.

В список также попал защитник «Оклахомы» Василие Мицич, центровой « » , двукратный чемпион мира и MVP Евролиги-2001 Деян Томашевич и чемпион мира-2002 .