Никола Йокич поддержал президента Сербии Вучича и его партию в преддверии парламентских выборов в стране
Белградская ежедневная газета «Вечерние новости» опубликовала список, включающий около 2000 имен, поддержавших кампанию «Александр Вучич – Сербия не должна стоять на месте».
17 декабря в стране состоятся парламентские выборы.
Президент Сербии Александр Вучич сегодня утром поблагодарил людей, которые поддержали Сербскую прогрессивную партию, и особо упомянул звезду «Денвера» Николу Йокича и экс-8-ю ракетку мира Янко Типсаревича.
В список также попал защитник «Оклахомы» Василие Мицич, центровой «Хьюстона» Бобан Марьянович, двукратный чемпион мира и MVP Евролиги-2001 Деян Томашевич и чемпион мира-2002 Милан Гурович.