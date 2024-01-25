Пэт Райли: «Сейчас я бы по-другому разговаривал с игроками, потому что раньше только и делал, что кричал на них. Я больше не такой»

Теги Майами Пэт Райли НБА Баскетбол

Пэт Райли рассказал о самом большом сожалении в своей карьере.

«Когда находишься в режиме наставника или тренера так долго, я бы хотел использовать другие слова в разговоре со своими командами и игроками. Вот и все. И я научился этому только с возрастом, когда становился все старше и старше. Это единственное, о чем я жалею.

Суть была бы та же, но я бы по-другому разговаривал с игроками, потому что только и делал, что кричал и орал на них. Так оно и было. Теперь мы можем провести сеанс терапии, вернуться к тому, как меня воспитали. Я больше не такой», – поделился президент «Майами» в подкасте Дуэйна Уэйда.

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