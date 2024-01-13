Эрик Споэльстра: «Меня, вероятно, несколько раз уволили бы в другом клубе»

Теги Майами Пэт Райли НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поблагодарил президента клуба Пэта Райли.

«Пэт Райли — легенда.

И он верит в лояльность. Меня, вероятно, несколько раз уволили бы в другом клубе. Так что я очень благодарен за это.

Мы постарались построить культуру семьи и культуру, в которой мы доверяем друг другу, жертвуем ради друг друга и помогаем друг другу», – сказал Споэльстра.

Споэльстра и «Майами» подписали 8-летнее продление контракта на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.

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