Эрик Споэльстра: «Меня, вероятно, несколько раз уволили бы в другом клубе»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поблагодарил президента клуба Пэта Райли.

« — легенда.

И он верит в лояльность. Меня, вероятно, несколько раз уволили бы в другом клубе. Так что я очень благодарен за это.

Мы постарались построить культуру семьи и культуру, в которой мы доверяем друг другу, жертвуем ради друг друга и помогаем друг другу», – сказал Споэльстра.

и « » подписали 8-летнее продление контракта на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.