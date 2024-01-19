Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Барселону», «Олимпиакос» был сильнее «Маккаби»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.

Турецкий «Анадолу Эфес» разгромил испанскую «Барселону», греческий «Олимпиакос» был сильнее тель-авивского «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 19-2, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 13-8, Фенербахче Турция – 13-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 11-10, Партизан Сербия – 11-10, Валенсия Испания – 10-11, Милан Италия – 9-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 7-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.