Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Барселону», «Олимпиакос» был сильнее «Маккаби»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Баскония Барселона Альба Црвена Звезда Виртус АСВЕЛ Виллербан Бавария Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.

Турецкий «Анадолу Эфес» разгромил испанскую «Барселону», греческий «Олимпиакос» был сильнее тель-авивского «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Барселона Испания 98:74 (18:13, 24:26, 30:21, 26:14)
Дата проведения
18 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча
Анадолу Эфес
Пляйсс (17 + 7 подборов), Ларкин (15 + 8 передач), Томпсон (7), Брайант (6 + 7 передач), Уиллис (6 + 7 подборов) – старт; Бобуа (21), Отуру (16), Клайберн (5), Дом (3), Джонс (2), Онджель (0).
Барселона
Калинич (14), Брисуэла (9), Паркер (8), Веселы (6), Саторански (3) – старт; Эрнангомес (18), Йокубайтис (14), да Силва (2), Парра (0).

Црвена Звезда Сербия  –  Баскония Испания 90:91 (30:20, 22:23, 10:26, 28:22)
Дата проведения
18 января, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Црвена Звезда
дос Сантос (26), Гедрайтис (13), Боломбой (9), Лазич (6), Митрович (6) – старт; Smart (11), Ханга (10), Давидовац (9), Гиллеспи (0).
Баскония
Ховард (32), Маринкович (18), Котсар (4), Миллер-Макинтайр (3 + 9 передач), Седекерскис (0) – старт; Монеке (13 + 12 подборов), Костелло (10 + 4 блок-шота), Ронгавопулос (8), Диес (3), Райесте (0).

Альба Германия  –  Бавария Германия 65:82 (19:19, 11:24, 21:23, 14:16)
Дата проведения
18 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
Спаньоло (15), Уэтзелл (13), Браун (9 + 8 подборов), Тиманн (8), Бин (0) – старт; Томас (10), Херманнссон (8), Кумадже (2 + 7 подборов), Прочида (0), Делов (0), Шнайдер (0).
Бавария
Эдвардс (13), Ибака (11), Букер (6), Больмаро (4), Бонга (2) – старт; Франсиско (14), Бранкович (14 + 9 подборов), Обст (9), Уайлер-Бэбб (6), Гиффи (3), Лучич (0), Радончич (0).

Олимпиакос Греция  –  Маккаби Тель-Авив Израиль 89:72 (26:18, 16:18, 27:21, 20:15)
Дата проведения
18 января, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Кэнан (20), Милутинов (20 + 20 подборов), Питерс (17), Папаниколау (7), Уолкап (6 + 7 передач) – старт; Ларендзакис (6), Уильямс-Госс (5), Петрушев (5), Митру-Лонг (3), Маккиссик (0), Сикма (0).
Маккаби Тель-Авив
Болдуин (18), Колсон (10), Соркин (9), ДиБартоломео (6), Нибо (3 + 9 подборов) – старт; Блатт (10 + 7 передач), Риверо (8), Менко (5), Уэбб (3), Кливленд (0), Майер (0).

Виртус Италия  –  АСВЕЛ Виллербан Франция 73:63 (19:10, 8:22, 18:22, 28:9)
Дата проведения
18 января, 22.30, «Виртус Арена»
Онлайн матча
Виртус
Хэкетт (19), Белинелли (18), Кординье (12), Мики (9), Данстон (4) – старт; Лундберг (6), Пайола (3 + 7 передач), Полонара (2 + 9 подборов), Абасс (0), Жижич (0).
АСВЕЛ Виллербан
Фалль (17 + 12 подборов), Ли (14 + 12 передач), Луваву-Кабарро (7 + 5 потерь), Лайти (2), Скотт (2) – старт; Ловернь (9), Томас (7), Ндиайе (5), Яаков (0), Джексон (0).

Положение команд: Реал Испания – 19-2, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 13-8, Фенербахче Турция – 13-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 11-10, Партизан Сербия – 11-10, Валенсия Испания – 10-11, Милан Италия – 9-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 7-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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