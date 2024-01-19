Евролига. «Анадолу Эфес» разгромил «Барселону», «Олимпиакос» был сильнее «Маккаби»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошли пять матчей.
Турецкий «Анадолу Эфес» разгромил испанскую «Барселону», греческий «Олимпиакос» был сильнее тель-авивского «Маккаби».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Пляйсс (17 + 7 подборов), Ларкин (15 + 8 передач), Томпсон (7), Брайант (6 + 7 передач), Уиллис (6 + 7 подборов) – старт; Бобуа (21), Отуру (16), Клайберн (5), Дом (3), Джонс (2), Онджель (0).
- Барселона
- Калинич (14), Брисуэла (9), Паркер (8), Веселы (6), Саторански (3) – старт; Эрнангомес (18), Йокубайтис (14), да Силва (2), Парра (0).
- Дата проведения
- 18 января, 21.00, «Штарк Арена»
- Црвена Звезда
- дос Сантос (26), Гедрайтис (13), Боломбой (9), Лазич (6), Митрович (6) – старт; Smart (11), Ханга (10), Давидовац (9), Гиллеспи (0).
- Баскония
- Ховард (32), Маринкович (18), Котсар (4), Миллер-Макинтайр (3 + 9 передач), Седекерскис (0) – старт; Монеке (13 + 12 подборов), Костелло (10 + 4 блок-шота), Ронгавопулос (8), Диес (3), Райесте (0).
- Дата проведения
- 18 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- Спаньоло (15), Уэтзелл (13), Браун (9 + 8 подборов), Тиманн (8), Бин (0) – старт; Томас (10), Херманнссон (8), Кумадже (2 + 7 подборов), Прочида (0), Делов (0), Шнайдер (0).
- Дата проведения
- 18 января, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Кэнан (20), Милутинов (20 + 20 подборов), Питерс (17), Папаниколау (7), Уолкап (6 + 7 передач) – старт; Ларендзакис (6), Уильямс-Госс (5), Петрушев (5), Митру-Лонг (3), Маккиссик (0), Сикма (0).
- Дата проведения
- 18 января, 22.30, «Виртус Арена»
- Виртус
- Хэкетт (19), Белинелли (18), Кординье (12), Мики (9), Данстон (4) – старт; Лундберг (6), Пайола (3 + 7 передач), Полонара (2 + 9 подборов), Абасс (0), Жижич (0).
Положение команд: Реал Испания – 19-2, Барселона Испания – 15-7, Виртус Италия – 15-7, Панатинаикос Греция – 13-8, Фенербахче Турция – 13-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 12-10, Баскония Испания – 12-10, Олимпиакос Греция – 12-10, Монако – 11-10, Партизан Сербия – 11-10, Валенсия Испания – 10-11, Милан Италия – 9-12, Црвена Звезда Сербия – 9-13, Анадолу Эфес Турция – 9-13, Бавария Германия – 9-13, Жальгирис Литва – 7-14, Виллербан Франция – 4-18, Альба Германия – 4-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.