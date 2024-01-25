Терри Розир о дебюте за «Майами»: «Сегодня не очень получалось, но я не оправдываюсь. Двигаемся дальше»

Терри Розир поделился эмоциями после неудачного дебюта за «Хит».

«Это определенно ощущалось по-другому [после обмена], но я не оправдываюсь. Если выхожу на паркет, я всегда выкладываюсь на полную. Сегодня не очень получалось. Двигаемся дальше», – заявил на пресс-конференции.

Защитник завершил встречу с «Мемфисом» (96:105) с 9 очками, 5 передачами, 4 подборами и 2 перехватами, реализовав 3 из 11 с игры.