Тайлер Хирро об обмене Лаури на Розира: «Пришло время повысить энергию»

Теги Кайл Лаури Майами НБА Терри Розир Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

«Хит» приобрел у «Хорнетс» Терри Розира в обмен на Кайла Лаури и пик 1-го раунда.

«Определенно пришло время повысить энергию. Терри – отличный игрок. Мы благодарны Кайлу за все, что он для нас сделал», – сказал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро.

«Кайл был одним из моих любимых партнеров по команде, если не самым любимым. Старший брат», – признался центровой «Хит» Бэм Адебайо.

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1 комментарий
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Удачи СкэриТерри в Хит.
В Бостоне был хорош, - возможно именно его не хватило до чемпионства.
Жаль, что Кемба Уокер оказался полутрупом.
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