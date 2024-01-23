Тайлер Хирро об обмене Лаури на Розира: «Пришло время повысить энергию»
«Хит» приобрел у «Хорнетс» Терри Розира в обмен на Кайла Лаури и пик 1-го раунда.
«Определенно пришло время повысить энергию. Терри – отличный игрок. Мы благодарны Кайлу за все, что он для нас сделал», – сказал атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро.
«Кайл был одним из моих любимых партнеров по команде, если не самым любимым. Старший брат», – признался центровой «Хит» Бэм Адебайо.
В Бостоне был хорош, - возможно именно его не хватило до чемпионства.
Жаль, что Кемба Уокер оказался полутрупом.