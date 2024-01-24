Матч «Анадолу Эфес» – «Маккаби» может пройти в Риге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Маккаби Тель-Авив Баскетбол

Евролига ищет новое место проведения матча с участием «Маккаби Тель-Авив».

Матч между турецким «Анадолу Эфесом» и израильским «Маккаби», скорее всего, будет перенесен в Ригу, Латвия, сообщает Walla Sport.

По информации Sportacentrs, Литва (Вильнюс) и Греция также рассматриваются в качестве потенциальных мест проведения встречи, которая состоится 8 февраля.

Правительство Турции не может гарантировать безопасность игроков и тренерского штаба «Маккаби» в условиях войны между Израилем и ХАМАС. 5 января матч «Фенербахче» – «Маккаби» был проведен в Паневежисе, Литва.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий