Матч «Анадолу Эфес» – «Маккаби» может пройти в Риге
Евролига ищет новое место проведения матча с участием «Маккаби Тель-Авив».
Матч между турецким «Анадолу Эфесом» и израильским «Маккаби», скорее всего, будет перенесен в Ригу, Латвия, сообщает Walla Sport.
По информации Sportacentrs, Литва (Вильнюс) и Греция также рассматриваются в качестве потенциальных мест проведения встречи, которая состоится 8 февраля.
Правительство Турции не может гарантировать безопасность игроков и тренерского штаба «Маккаби» в условиях войны между Израилем и ХАМАС. 5 января матч «Фенербахче» – «Маккаби» был проведен в Паневежисе, Литва.