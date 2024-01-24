Матч «Анадолу Эфес» – «Маккаби» может пройти в Риге

Евролига ищет новое место проведения матча с участием «Маккаби Тель-Авив».

Матч между турецким « » и израильским « », скорее всего, будет перенесен в Ригу, Латвия, сообщает Walla Sport.

По информации Sportacentrs, Литва (Вильнюс) и Греция также рассматриваются в качестве потенциальных мест проведения встречи, которая состоится 8 февраля.

Правительство Турции не может гарантировать безопасность игроков и тренерского штаба «Маккаби» в условиях войны между Израилем и ХАМАС. 5 января матч «Фенербахче» – «Маккаби» был проведен в Паневежисе, Литва.