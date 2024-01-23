Татьяна Кочарян: «Можно сказать, второй этап Лиги ВТБ уже начался – каждая игра на вес золота»

Президент МБА поделилась мнением о новом формате Единой лиги ВТБ.

«Система плей-ин добавляет интереса чемпионату – у команд больше шансов побороться за участие в матчах на вылет. Конечно, сейчас мы понимаем, что мы будем играть именно во второй группе, понимаем, как устроена система и что нужно подниматься на 7-8 место, чтобы иметь преимущество. По сути, второй этап уже начался – каждая игра на вес золота.

В этом году чемпионат по накалу просто сумасшедший. В любом матче может случиться сюрприз. Для МБА матчи с топ-клубами – это маркер. Они позволяют понять, сделали ли мы шаг вперед.

Давит ли на нас синдром второгодки? На меня точно нет. Все же, я думаю, у нас немного другая ситуация. Всегда говорят, что отстоять титул сложнее, чем впервые его заработать, к нам же просто где-то чуть больше адаптировались, поэтому такого результата как в прошлом сезоне добиться не получается», – рассказала Кочарян.