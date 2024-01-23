Никита Курбанов вернется к тренировкам с ЦСКА

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Баскетбол

Никита Курбанов вернется к тренировкам с ЦСКА.

«Клубом принято решение о возвращении форварда Никиты Курбанова к тренировкам с командой.

Баскетболист отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенной субстанции. Сегодня утром Курбанов прошел обследование в московской GMS Clinic и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками», – говорится на официальном сайте ЦСКА.

Ранее РУСАДА отстранило Курбанова на три месяца. В допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

Дисквалификация завершилась 19 января «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правильно! Нужно давать шанс!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий