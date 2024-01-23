Никита Курбанов вернется к тренировкам с ЦСКА.

«Клубом принято решение о возвращении форварда к тренировкам с командой.

Баскетболист отбыл трехмесячную дисквалификацию за употребление запрещенной субстанции. Сегодня утром Курбанов прошел обследование в московской GMS Clinic и после разрешения медиков сможет принять участие в тренировках с одноклубниками», – говорится на официальном сайте .

Ранее РУСАДА отстранило Курбанова на три месяца. В допинг-пробе 37-летнего баскетболиста были найдены следы кокаина.

Дисквалификация завершилась 19 января «с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 20 октября 2023 года».