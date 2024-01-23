Расселл Уэстбрук: «Самое главное в спорте – получать радость от процесса»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Расселл Уэстбрук рассказал, что считает самым главным в спорте.

По мнению плеймейкера «Клипперс», во время спортивных состязаний важно получать от процесса радость и удовольствие.

«Важно получать радость. Это самое главное в спорте, на мой взгляд.

Мой сын Ноа любит футбол. Когда он играет, я напоминаю ему об этом, о том, что самое главное – кайфовать. Будет борьба, будут промахи и попадания, потери и все такое, все это никуда не денется. Победа, поражение, ничья, что угодно. Лично для меня очень важны удовольствие, энергия», – заявил Уэстбрук.

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3 комментария
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Вспомнился статус друга-спортсмена, который в незапамятные времена красовался у него в одной из соцсетей: "Когда выходишь бороться на ковёр, не очкуй - просто кайфуй!".
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Филадельфия 76рс больше всех любит получать радость от Процесса
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всегда буду любить этого крутого типа, сколько бы нервов он ни съел у меня)
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