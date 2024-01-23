Расселл Уэстбрук: «Самое главное в спорте – получать радость от процесса»

Расселл Уэстбрук рассказал, что считает самым главным в спорте.

По мнению плеймейкера « », во время спортивных состязаний важно получать от процесса радость и удовольствие.

«Важно получать радость. Это самое главное в спорте, на мой взгляд.

Мой сын Ноа любит футбол. Когда он играет, я напоминаю ему об этом, о том, что самое главное – кайфовать. Будет борьба, будут промахи и попадания, потери и все такое, все это никуда не денется. Победа, поражение, ничья, что угодно. Лично для меня очень важны удовольствие, энергия», – заявил .