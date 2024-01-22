Расселл Уэстбрук: «Я делаю упор на оборону в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер, всегда на подстраховке, в борьбе за подбор»

Расселл Уэстбрук рассказал о своей роли в команде.

«Я делаю упор на оборону, это очень важно для меня в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер. Не важна позиция, время, счет, владение. Всегда на подстраховке, в борьбе за подбор. Все мелочи, которые нужно делать. Я это взял на себя. Все, что нужно для победы в матчах.

И сегодня моя работа заключалась в том, чтобы защищаться на «пятерке» и делать все возможное, чтобы подстраховывать, читать игру, подсказывать. И, знаете, я сделал все, что мог, чтобы закрыть концовку», – заявил после победы над «Бруклином».

Защитник отметился 23 очками, 9 подборами, 6 передачами, перехватом и блок-шотом за 31 минуту на паркете.