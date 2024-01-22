Расселл Уэстбрук: «Я делаю упор на оборону в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер, всегда на подстраховке, в борьбе за подбор»
Расселл Уэстбрук рассказал о своей роли в команде.
«Я делаю упор на оборону, это очень важно для меня в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер. Не важна позиция, время, счет, владение. Всегда на подстраховке, в борьбе за подбор. Все мелочи, которые нужно делать. Я это взял на себя. Все, что нужно для победы в матчах.
И сегодня моя работа заключалась в том, чтобы защищаться на «пятерке» и делать все возможное, чтобы подстраховывать, читать игру, подсказывать. И, знаете, я сделал все, что мог, чтобы закрыть концовку», – заявил Уэстбрук после победы над «Бруклином».
Защитник отметился 23 очками, 9 подборами, 6 передачами, перехватом и блок-шотом за 31 минуту на паркете.
Уэстбрук DRtg =112.
Зубац 113.
Кавай 113.
Тайс 114.
Джордж 114.
Харден 115.
Броун 117.
Хайленд 118.
Манн 118.
Пауэлл 118.
Коффи 119.