Расселл Уэстбрук: «Я делаю упор на оборону в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер, всегда на подстраховке, в борьбе за подбор»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Расселл Уэстбрук рассказал о своей роли в команде.

«Я делаю упор на оборону, это очень важно для меня в этом сезоне. Игра в защите с первого по пятый номер. Не важна позиция, время, счет, владение. Всегда на подстраховке, в борьбе за подбор. Все мелочи, которые нужно делать. Я это взял на себя. Все, что нужно для победы в матчах.

И сегодня моя работа заключалась в том, чтобы защищаться на «пятерке» и делать все возможное, чтобы подстраховывать, читать игру, подсказывать. И, знаете, я сделал все, что мог, чтобы закрыть концовку», – заявил Уэстбрук после победы над «Бруклином».

Защитник отметился 23 очками, 9 подборами, 6 передачами, перехватом и блок-шотом за 31 минуту на паркете.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вот такой расти мне нравится
+13
0
+13
босс
+8
-1
+7
Похоже, это не пустые слова. По истечении половины сезона Уэстбрук остаётся лидером Клипперс по защитному рейтингу (из числа игроков, проведших хотя бы 200 минут в сезоне).

Уэстбрук DRtg =112.
Зубац 113.
Кавай 113.
Тайс 114.
Джордж 114.
Харден 115.
Броун 117.
Хайленд 118.
Манн 118.
Пауэлл 118.
Коффи 119.
+2
-1
+1
Небось, еще и Кавай дал свой талмуд "Фундаментальная защита от А до Я" переписать.))
0
0
0
Очень рад за Черепашку, что нашел себя в Клипперс и очень рад за Клипперс, что им пришелся ко двору этот уникальный атлет! В этом сезоне много ярких команд и Парусники - одна из них. Удачи ребятам! А Расти здоровья!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий