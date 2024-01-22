Билаль Кулибали – единственный неприкасаемый игрок «Вашингтона»

Теги НБА Вашингтон Билаль Кулибали Баскетбол

«Вашингтон» не станет обменивать Билаля Кулибали.

«Реальность такова, что есть один игрок, с которым «Уизардс» не готовы расстаться, и это их самый высокий пик на прошлогоднем драфте, Билаль Кулибали. Переговоры по Кайлу Кузме и Тайусу Джонсу, несомненно, будут продолжаться», – сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

19-летний 7-й номер драфта в 41 матче сезона набирает в среднем 8,3 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи при 47,3% с игры и 39,8% из-за дуги.

5 комментариев
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Очень хороший паренек. Подвижный с прекрасной координацией. Бросок хороший.
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Это же надо, скромный по европейским меркам Метрополитен в прошлом сезоне подготовил для НБА первого и седьмого номеров драфта.
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Джонс, конечно, заветный камушек. В Орландо бы его или в САС
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Авдия всё?)
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Ответ Mr.BadGuy
Очень хороший паренек. Подвижный с прекрасной координацией. Бросок хороший.
Паренек еще очень сырой, но с задатками... А бросок пока так себе. Вчера из угла кольцо перебросил)))
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