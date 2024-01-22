Билаль Кулибали – единственный неприкасаемый игрок «Вашингтона»

«Вашингтон» не станет обменивать Билаля Кулибали.

«Реальность такова, что есть один игрок, с которым «Уизардс» не готовы расстаться, и это их самый высокий пик на прошлогоднем драфте, . Переговоры по Кайлу Кузме и Тайусу Джонсу, несомненно, будут продолжаться», – сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

19-летний 7-й номер драфта в 41 матче сезона набирает в среднем 8,3 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи при 47,3% с игры и 39,8% из-за дуги.