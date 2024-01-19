Брюсу Брауну «не нравилось играть за «Индиану», и в НБА «все об этом знали» (The Athletic)

Брюс Браун был недоволен своим положением в «Пэйсерс».

«В это было всем известным секретом, что не нравилось играть за «Индиану», и его контракт этим летом, по сути, был составлен так, чтобы уравнивать зарплаты именно в таком обмене», – пишет журналист The Athletic Джон Холлинджер.

Чемпион в составе «Наггетс» набирал в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в составе «Пэйсерс».

Летом Браун заключил двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды.