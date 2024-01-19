Брюсу Брауну «не нравилось играть за «Индиану», и в НБА «все об этом знали» (The Athletic)

Теги Индиана НБА Брюс Браун Баскетбол

Брюс Браун был недоволен своим положением в «Пэйсерс».

«В НБА это было всем известным секретом, что Брюсу Брауну не нравилось играть за «Индиану», и его контракт этим летом, по сути, был составлен так, чтобы уравнивать зарплаты именно в таком обмене», – пишет журналист The Athletic Джон Холлинджер.

Чемпион в составе «Наггетс» набирал в среднем 12,1 очка, 4,7 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при 47,5% с игры и 32,7% из-за дуги в составе «Пэйсерс».

Летом Браун заключил двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну да, подписывать контракт на солидный чек это мы любим, а играть уже нет.
+30
-9
+21
Ответ Максим Макеев
ну щас через Торонто поедет в Нью Йорк вилимо
там такой же Харт бегает
+10
0
+10
ну щас через Торонто поедет в Нью Йорк вилимо
+6
0
+6
Ответ scorp19
Ну да, подписывать контракт на солидный чек это мы любим, а играть уже нет.
голод не тётка
+3
0
+3
Ответ scorp19
Ну да, подписывать контракт на солидный чек это мы любим, а играть уже нет.
Он - чемпион. Теперь главная задача заработать. Но такими капризами может, конечно, себе карьеру в тупик загнать.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий