Чемпионат Греции. ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Лаврион 66:65 OT (14:10, 18:10, 8:22, 14:12, 12:11)
Дата проведения
21 января, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча
ПАОК
Харрисон (15), Макнис (8 + 12 подборов), Фридрикссон (5), Маргаритис (2), Схизас (0) – старт; Alston (17 + 12 подборов), Беляускас (11), Циакмас (5), Цайрелис (3), Арсенопулос (0).
Лаврион
Торнтон (9), Гонтикас (9), Муратос (8 + 5 потерь), Moore (3 + 11 подборов), Флэттен (3) – старт; Castañeda (18 + 9 подборов + 6 потерь), Зарас (8), Громов (6), Хорклер (1), Каввадас (0), Цамис (0).

Колоссос – Аполлон Патрас 88:60 (22:18, 22:10, 24:25, 20:7)
Дата проведения
21 января, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча
Колоссос
Гаудлок (20), Полли (10), Перрантес (8 + 8 передач), Петропулос (6), Брайкович (6) – старт; Utomi (14), Шитту (13), Камарьянос (6), Коловерос (5 + 7 передач), Пападакис (0), Papagiannis (0), Биллис (0).
Аполлон Патрас
Биббс (23), Браун (13 + 9 подборов), Вон (8), Салустрос (6), Гиузелис (2) – старт; Осборн (3), Перкинс (2 + 6 передач), Коулмэн (2), Виссариу (1).

Кардицас – Марусси 87:84 (18:22, 25:26, 23:21, 21:15)
Дата проведения
21 января, 21.15, «Karditsa»
Онлайн матча
Кардицас
Маккаллум (11 + 7 передач), Камберидис (10), Уайт (10 + 7 подборов), Мэк (7), Бьюкенен (6 + 5 потерь) – старт; Янкович (19), Дипларос (10), Сиберт (7), Авдалас (3), Джонс (2), Христидис (2).
Марусси
Радулица (16), Hill (10), Ал. Николаидис (9), Бриско (9 + 6 потерь), Йордану (5) – старт; Яннопулос (14), Woodard II (13), Sibande (7), Stasinos (1), Джустон (0).

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-6, Перистери – 9-6, Арис – 8-7, ПАОК – 7-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-10, Лаврион – 4-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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