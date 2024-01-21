Чемпионат Греции. ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
- ПАОК
- Харрисон (15), Макнис (8 + 12 подборов), Фридрикссон (5), Маргаритис (2), Схизас (0) – старт; Alston (17 + 12 подборов), Беляускас (11), Циакмас (5), Цайрелис (3), Арсенопулос (0).
- Дата проведения
- 21 января, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Колоссос
- Гаудлок (20), Полли (10), Перрантес (8 + 8 передач), Петропулос (6), Брайкович (6) – старт; Utomi (14), Шитту (13), Камарьянос (6), Коловерос (5 + 7 передач), Пападакис (0), Papagiannis (0), Биллис (0).
- Дата проведения
- 21 января, 21.15, «Karditsa»
- Кардицас
- Маккаллум (11 + 7 передач), Камберидис (10), Уайт (10 + 7 подборов), Мэк (7), Бьюкенен (6 + 5 потерь) – старт; Янкович (19), Дипларос (10), Сиберт (7), Авдалас (3), Джонс (2), Христидис (2).
Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-6, Перистери – 9-6, Арис – 8-7, ПАОК – 7-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 6-9, Марусси – 5-9, Кардицас – 4-10, Лаврион – 4-11, Аполлон – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.