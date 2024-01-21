Чемпионат Греции. ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

ПАОК обыграл в овертайме «Лаврион», «Колоссос» был сильнее «Аполлона».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 9-6, Перистери – 9-6, Арис – 8-7, – 7-8, АЕК – 6-9, Колоссос – 6-9, – 5-9, Кардицас – 4-10, Лаврион – 4-11, Аполлон – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.