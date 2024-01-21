ACB. «Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

«Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-2, – 15-4, Барселона – 13-6, Гран-Канария – 12-7, – 12-7, – 11-8, – 11-8, Манреса – 10-9, – 10-9, Ховентуд – 10-9, – 8-11, Бильбао – 7-12, Андорра – 7-12, Жирона – 7-12, Гранада – 6-13, Обрадойро – 6-13, Бреоган – 6-13, Паленсия – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.