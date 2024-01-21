ACB. «Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао» и другие результаты

Теги результаты Баскония Барселона Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Бильбао Бреоган Сарагоса Андорра Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.

«Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Барселона 61:94 (16:19, 16:23, 15:25, 14:27)
Дата проведения
21 января, 14.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча
Гранада
Читэм (20), Томас (5), Коста (4), Фелисио (4), Томассон (2) – старт; Крэмер (8), Руссель (7), Ириарте (4), Кайрис (4), Martínez Díaz (3), К. Диас (0), Konontšuk (0).
Барселона
Эрнангомес (20 + 9 подборов), Саторански (15), Паули (7), да Силва (4), Калинич (2) – старт; Брисуэла (10), Паркер (10), Ннаджи (7), Йокубайтис (6), Якучионис (6), Сарр (5), Парра (2 + 8 подборов).

Бреоган – Жирона 93:75 (14:18, 25:18, 28:16, 26:23)
Дата проведения
21 января, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча
Бреоган
Гарсия (12), Момиров (12), Саюс (12), Маклемор (10), Накич (0) – старт; Полайт (15), Jogėla (11), Серхи Кинтела (10 + 8 передач), Фернандес (6), Рудан (3), Сако (2).
Жирона
Ироэгбу (17), Понc (9 + 10 подборов), Голоман (9), Дэвис (3 + 5 потерь), Sušinskas (2) – старт; Фхельеруп (12), Вила (9), Айви (6), Колом (5), Джорджевич (2), Соролья (1).

Сарагоса – Валенсия 75:85 (20:13, 19:23, 20:22, 16:27)
Дата проведения
21 января, 19.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча
Сарагоса
Юста (21 + 11 подборов), Уотт (18 + 8 подборов), Белл-Хэйнс (15 + 5 потерь), Mensía Hernández (4), Лангарита (0) – старт; Сулейманович (10 + 8 подборов), Кравич (4), Макфэдден (3 + 5 потерь), Cuevas (0), Гонсалес (0), Геле (0).
Валенсия
Дэвис (14), Джонс (13), Инглис (6 + 8 подборов), Робертсон (5), Пуэрто (0) – старт; Оджелей (21), Лопес-Аростеги (12), Харпер (8), Руверс (6), Пангос (0), Прадилья (0).

Баскония – Андорра 108:95 (20:26, 29:21, 27:21, 32:27)
Дата проведения
21 января, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча
Баскония
Ховард (28), Седекерскис (13), Маринкович (11), Миллер-Макинтайр (8 + 9 передач), Котсар (6) – старт; Монеке (26), Костелло (6 + 7 подборов), Querejeta Martinez De Arenaza (2), Диес (2), Ронгавопулос (2), Райесте (2), Диоп (2).
Андорра
Хардинг (21), дос Анжос (10), Борг (8), Лус (6 + 8 передач), Йовет (4) – старт; Марич (20), Монтеро (10 + 10 передач), Андрич (10), Мадсен (6 + 7 подборов), Сомодьи (0).

Реал – Бильбао 95:80 (30:22, 18:16, 28:14, 19:28)
Дата проведения
21 января, 20.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Ябуселе (16), Абальде (11), Кампаццо (10 + 10 передач), Дек (7), Ндиайе (4 + 4 блок-шота) – старт; Муса (15), Пуарье (11 + 7 подборов), Хезоня (9), Алосен (3), Родригес (3), Руди Фернандес (3), Гонсалес (3).
Бильбао
Смит (8), Пантцар (8), Де Риддер (8), Рабаседа (2), Киллиа-Джонс (2 + 5 потерь) – старт; Хлинасон (19), Кулламяэ (12), Ренфро (9 + 7 передач), Хорнсби (8), Рейес (4), Андерссон (0).

Положение команд: Реал – 17-2, Уникаха – 15-4, Барселона – 13-6, Гран-Канария – 12-7, Валенсия – 12-7, Мурсия – 11-8, Баскония – 11-8, Манреса – 10-9, Тенерифе – 10-9, Ховентуд – 10-9, Сарагоса – 8-11, Бильбао – 7-12, Андорра – 7-12, Жирона – 7-12, Гранада – 6-13, Обрадойро – 6-13, Бреоган – 6-13, Паленсия – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий