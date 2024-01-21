ACB. «Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB прошли пять матчей.
«Барселона» в гостях разгромила «Гранаду», «Реал» разобрался с «Бильбао».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
- Гранада
- Читэм (20), Томас (5), Коста (4), Фелисио (4), Томассон (2) – старт; Крэмер (8), Руссель (7), Ириарте (4), Кайрис (4), Martínez Díaz (3), К. Диас (0), Konontšuk (0).
- Барселона
- Эрнангомес (20 + 9 подборов), Саторански (15), Паули (7), да Силва (4), Калинич (2) – старт; Брисуэла (10), Паркер (10), Ннаджи (7), Йокубайтис (6), Якучионис (6), Сарр (5), Парра (2 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Бреоган
- Гарсия (12), Момиров (12), Саюс (12), Маклемор (10), Накич (0) – старт; Полайт (15), Jogėla (11), Серхи Кинтела (10 + 8 передач), Фернандес (6), Рудан (3), Сако (2).
- Дата проведения
- 21 января, 19.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Сарагоса
- Юста (21 + 11 подборов), Уотт (18 + 8 подборов), Белл-Хэйнс (15 + 5 потерь), Mensía Hernández (4), Лангарита (0) – старт; Сулейманович (10 + 8 подборов), Кравич (4), Макфэдден (3 + 5 потерь), Cuevas (0), Гонсалес (0), Геле (0).
- Дата проведения
- 21 января, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Баскония
- Ховард (28), Седекерскис (13), Маринкович (11), Миллер-Макинтайр (8 + 9 передач), Котсар (6) – старт; Монеке (26), Костелло (6 + 7 подборов), Querejeta Martinez De Arenaza (2), Диес (2), Ронгавопулос (2), Райесте (2), Диоп (2).
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Ябуселе (16), Абальде (11), Кампаццо (10 + 10 передач), Дек (7), Ндиайе (4 + 4 блок-шота) – старт; Муса (15), Пуарье (11 + 7 подборов), Хезоня (9), Алосен (3), Родригес (3), Руди Фернандес (3), Гонсалес (3).
Положение команд: Реал – 17-2, Уникаха – 15-4, Барселона – 13-6, Гран-Канария – 12-7, Валенсия – 12-7, Мурсия – 11-8, Баскония – 11-8, Манреса – 10-9, Тенерифе – 10-9, Ховентуд – 10-9, Сарагоса – 8-11, Бильбао – 7-12, Андорра – 7-12, Жирона – 7-12, Гранада – 6-13, Обрадойро – 6-13, Бреоган – 6-13, Паленсия – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.