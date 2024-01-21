Чемпионат Франции. «Метрополитан» сыграет с «Виллербаном», «Монако» примет «Ле-Ман»

Теги результаты Ле-Ман Страсбур чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Лимож Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Метрополитан» сыграет с «Виллербаном», «Монако» примет «Ле-Ман».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
21 января, 16.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Лимож – Страсбур
Дата проведения
21 января, 18.30, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Монако – Ле-Ман
Дата проведения
21 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-1, Бурк – 15-5, Виллербан – 13-5, Париж – 12-6, Нантер – 12-8, Лимож – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Шоле – 10-10, Дижон – 10-10, Нанси – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Ле-Портель – 9-11, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-12, Блуа – 7-13, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 5-13, Метрополитан – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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