Чемпионат Франции. «Метрополитан» сыграет с «Виллербаном», «Монако» примет «Ле-Ман»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Метрополитан» сыграет с «Виллербаном», «Монако» примет «Ле-Ман».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 16.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 21 января, 18.30, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 21 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Монако – 17-1, Бурк – 15-5, Виллербан – 13-5, Париж – 12-6, Нантер – 12-8, Лимож – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Шоле – 10-10, Дижон – 10-10, Нанси – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Ле-Портель – 9-11, Страсбур – 8-11, Элан Шалон – 8-12, Блуа – 7-13, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 5-13, Метрополитан – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.