Чемпионат Франции. «Метрополитан» сыграет с «Виллербаном», «Монако» примет «Ле-Ман»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Метрополитан» сыграет с « », «Монако» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 21 января, 16.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Лимож – Страсбур Дата проведения 21 января, 18.30, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: – 17-1, – 15-5, Виллербан – 13-5, – 12-6, – 12-8, – 10-9, Сен-Кантен – 10-10, Шоле – 10-10, Дижон – 10-10, Нанси – 9-10, Ле-Ман – 9-10, Ле-Портель – 9-11, – 8-11, – 8-12, Блуа – 7-13, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 5-13, Метрополитан – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.