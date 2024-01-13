Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» – «Метрополитан», «Париж» встретится с «Монако» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Сен-Кантен» примет «Метрополитан», « » встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Страсбур Дата проведения 13 января, 18.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-1, – 13-5, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, – 11-7, Нанси – 9-9, Сен-Кантен – 9-9, Лимож – 9-9, Ле-Портель – 9-9, Шоле – 9-9, – 8-10, Страсбур – 8-10, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 8-10, Роанн – 6-11, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.