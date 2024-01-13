Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» – «Метрополитан», «Париж» встретится с «Монако» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Сен-Кантен» примет «Метрополитан», «Париж» встретится с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Страсбур
Дата проведения
13 января, 18.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Элан Шалон – Дижон
Дата проведения
13 января, 20.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Метрополитан
Дата проведения
13 января, 20.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Бурк – Ле-Портель
Дата проведения
13 января, 20.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Ле-Ман – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
13 января, 20.30, «Antarès»
Онлайн матча

Париж – Монако
Дата проведения
13 января, 23.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 16-1, Бурк – 13-5, Виллербан – 12-5, Париж – 12-5, Нантер – 11-7, Нанси – 9-9, Сен-Кантен – 9-9, Лимож – 9-9, Ле-Портель – 9-9,  Шоле – 9-9, Ле-Ман – 8-10, Страсбур – 8-10, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 8-10, Роанн – 6-11, Блуа – 6-12, Гравлин-Дюнкерк – 4-12, Метрополитан – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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