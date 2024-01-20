«Нетс» просят за Дориана Финни-Смита два пика первого раунда
Запрашиваемая цена за форварда «Нетс» Дориана Финни-Смита – два пика 1-го раунда.
Об этом сообщает Nets Daily со ссылкой на источник из лиги.
За восьмилетнюю карьеру Финни-Смита обменяли только один раз – из «Далласа» в «Бруклин» в феврале прошлого года. По информации СМИ, 30-летний форвард «Нетс» является одним из кандидатов на обмен перед дедлайном.
Ох, зря Клипперс согласились Такера принять. Надо было дожимать тот трейд и сохранить себе либо Ковингтона, либо Батюма. Каждый из них похоже тоже как минимум на пик 1-го раунда тянул если по ценам на Финни-Смитов ориентироваться.