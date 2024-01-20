«Нетс» просят за Дориана Финни-Смита два пика первого раунда

Теги возможные переходы Бруклин НБА Дориан Финни-Смит Баскетбол

Запрашиваемая цена за форварда «Нетс» Дориана Финни-Смита – два пика 1-го раунда.

Об этом сообщает Nets Daily со ссылкой на источник из лиги.

За восьмилетнюю карьеру Финни-Смита обменяли только один раз – из «Далласа» в «Бруклин» в феврале прошлого года. По информации СМИ, 30-летний форвард «Нетс» является одним из кандидатов на обмен перед дедлайном.

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12 комментариев
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эээ, я не уверен, но как-то дофига разве нет?
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Ответ Fungus_Amongus
Они что, его звездой считают, вот его стата в последние 10 игр https://ibb.co/7RsWtGf Ох, зря Клипперс согласились Такера принять. Надо было дожимать тот трейд и сохранить себе либо Ковингтона, либо Батюма. Каждый из них похоже тоже как минимум на пик 1-го раунда тянул если по ценам на Финни-Смитов ориентироваться.
раскатал губу знатно))
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За 2 пика первого раунда можно звонить за Джерами Грантом или Кузмой. Лучше бы Маркс придумал как слить Симмонса без потери активов.
+10
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+7
Ответ Nightyork97
Освободить 22% от общей платежки команды, почему бы и нет. Можно и 34 летнему ДеРозану дать его деньги. Это лучше, чем Бен Симмонс за 37 млн сейчас и в следующем году за 40 млн 💀
но чтобы обменять Симмонса, Бруклину самому придется пики отдавать
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Ответ Илья Купол
не ну в теории это возможно, если Бруклин готов взять какой-то неудобный контракт. Типо Данкана Робертсона. Да и то это в лучшем случае 1 пик
Данная Робинсон и не скажешь уже что плохой контракт
+4
0
+4
Они что, его звездой считают, вот его стата в последние 10 игр https://ibb.co/7RsWtGf
Ох, зря Клипперс согласились Такера принять. Надо было дожимать тот трейд и сохранить себе либо Ковингтона, либо Батюма. Каждый из них похоже тоже как минимум на пик 1-го раунда тянул если по ценам на Финни-Смитов ориентироваться.
+8
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Ответ AllanHouston
И зачем им это делать?
Освободить 22% от общей платежки команды, почему бы и нет. Можно и 34 летнему ДеРозану дать его деньги. Это лучше, чем Бен Симмонс за 37 млн сейчас и в следующем году за 40 млн 💀
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Сколько тогда звёзды топ 10 стоят от 10 пиков?
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Ответ Илья Купол
не ну в теории это возможно, если Бруклин готов взять какой-то неудобный контракт. Типо Данкана Робертсона. Да и то это в лучшем случае 1 пик
Вы видно не наблюдали ДиРоба в этом сезоне, парень буквально воскрес.
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Ответ Answer1
Вы видно не наблюдали ДиРоба в этом сезоне, парень буквально воскрес.
да, я скорее по привычке с прошлого сезона считаю что он оверрейтед. но основной посыл моего сообщения не в этом
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