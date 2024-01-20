Дориан Финни-Смит про слухи об обмене: «Пустая болтовня, пока что-то официально не произойдет»

Дориан Финни-Смит заявил, что не обращает внимание на слухи об обмене.

«В в это время всегда начинаются странности.

Нельзя концентрироваться на внешнем шуме. Это часть бизнеса. С этим ничего поделать. У нас у всех есть социальные сети, так что мы будем это слышать. Но это неправда. Это пустая болтовня, пока что-то официально не произойдет.

Я игрок « » и хочу победить. Это все, что имеет значение», – сказал форвард «Нетс».