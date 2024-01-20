Дориан Финни-Смит про слухи об обмене: «Пустая болтовня, пока что-то официально не произойдет»

Теги Бруклин НБА Дориан Финни-Смит Баскетбол

Дориан Финни-Смит заявил, что не обращает внимание на слухи об обмене.

«В НБА в это время всегда начинаются странности.

Нельзя концентрироваться на внешнем шуме. Это часть бизнеса. С этим ничего поделать. У нас у всех есть социальные сети, так что мы будем это слышать. Но это неправда. Это пустая болтовня, пока что-то официально не произойдет.

Я игрок «Бруклина» и хочу победить. Это все, что имеет значение», – сказал форвард «Нетс».

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1 комментарий
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Пару недель назад писали, что Нетс 2 пика 1-го раунда за него хотят. По моему они неадекватны. Даже если речь про низкие пики, Сиакам ушел за 3 таких, а Финни-Смит всего лишь ролевик, довольно средненький как по мне. Статистика продвинутая не впечатляет, бросать в последнее время вообще разучился. За последние 10 игр у него 26% с игры и 22.6% из-за дуги. Может он такой игрой цену эту завышенную сбить пытается, хз, но что-то не хочется платить так много за игрока, который непонятно будет ли нормально попадать. Теоретически ЛАК могут его приобрести отдав пик 2030 (что бы там про 2 пика не говорилось), но по-моему это глупо, надо искать варианты подешевле, если Бруклин продолжит на такой цене настаивать.
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