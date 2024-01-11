«Кавальерс» интересуются Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом

Журналист Cleveland.com Крис Федор назвал игроков, которыми интересуются «Кэвс».

По словам Федора, « » проявляет интерес к форвардам « » и ’Нилу.

«Дориан Финни-Смит — это тот, к кому, я уверен, «Кавальерс» проявляют интерес. Он может играть на позициях третьего и четвертого номеров, он достаточно хорошо бросает из-за дуги, растягивая оборону соперника», – сказал Федор в подкасте.

Помимо Финни-Смита и О’Нила, «Кавальерс» могут заинтересоваться свингменом «Портленда» Матиссом Тайбуллом и форвардом «Голден Стэйт» .