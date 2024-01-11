«Кавальерс» интересуются Дорианом Финни-Смитом и Ройсом О’Нилом

Теги возможные переходы Кливленд Бруклин НБА Эндрю Уиггинс Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Матисс Тайбулл Баскетбол

Журналист Cleveland.com Крис Федор назвал игроков, которыми интересуются «Кэвс».

По словам Федора, «Кливленд» проявляет интерес к форвардам «Бруклина» Дориану Финни-Смиту и Ройсу О’Нилу.

«Дориан Финни-Смит — это тот, к кому, я уверен, «Кавальерс» проявляют интерес. Он может играть на позициях третьего и четвертого номеров, он достаточно хорошо бросает из-за дуги, растягивая оборону соперника», – сказал Федор в подкасте.

Помимо Финни-Смита и О’Нила, «Кавальерс» могут заинтересоваться свингменом «Портленда» Матиссом Тайбуллом и форвардом «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинсом.

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