Энтони Эдвардс получил технический после попытки постер-данка через Джоэла Эмбиида. Защитник показал, что на нем нарушили правила

Теги Миннесота Филадельфия НБА судьи Джоэл Эмбиид Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил техническое замечание во второй четверти матча против «Филадельфии» (113:127).

При счете 41:42 Эдвардс получил проникающую передачу и попытался поставить сверху через центрового Джоэла Эмбиид. Хоть он и повалил камерунца на паркет, попытка не увенчалась успехом. Эдвардс посчитал, что Эмбиид нарушил правила, что и высказал судье после промаха, за что получил технический фол.

2 комментария
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Момент из серии « Можно было свиснуть фол в атаке. Можно было свистнуть фол в защите. Можно было ничего не свистеть» :)
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