Энтони Эдвардс получил технический после попытки постер-данка через Джоэла Эмбиида. Защитник показал, что на нем нарушили правила
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс получил техническое замечание во второй четверти матча против «Филадельфии» (113:127).
При счете 41:42 Эдвардс получил проникающую передачу и попытался поставить сверху через центрового Джоэла Эмбиид. Хоть он и повалил камерунца на паркет, попытка не увенчалась успехом. Эдвардс посчитал, что Эмбиид нарушил правила, что и высказал судье после промаха, за что получил технический фол.