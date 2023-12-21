Энтони Эдвардс получил технический после попытки постер-данка через Джоэла Эмбиида. Защитник показал, что на нем нарушили правила

Атакующий защитник «Миннесоты» получил техническое замечание во второй четверти матча против «Филадельфии» (113:127).

При счете 41:42 Эдвардс получил проникающую передачу и попытался поставить сверху через центрового . Хоть он и повалил камерунца на паркет, попытка не увенчалась успехом. Эдвардс посчитал, что Эмбиид нарушил правила, что и высказал судье после промаха, за что получил технический фол.