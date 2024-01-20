ACB. «Гран-Канария» – «Мурсия», «Ховентуд» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

« » примет «Мурсию», « » дома встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Паленсия – Манреса Дата проведения 20 января, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 16-2, – 15-3, Барселона – 12-6, Гран-Канария – 11-7, – 11-7, Валенсия – 11-7, Баскония – 10-8, Манреса – 9-9, – 9-9, Ховентуд – 9-9, Сарагоса – 8-10, Бильбао – 7-11, Жирона – 7-11, Андорра – 7-11, Обрадойро – 6-12, Гранада – 6-12, Бреоган – 5-13, Паленсия – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.