ACB. «Гран-Канария» – «Мурсия», «Ховентуд» встретится с «Уникахой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Гран-Канария» примет «Мурсию», «Ховентуд» дома встретится с «Уникахой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 20 января, 22.45
- Дата проведения
- 20 января, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Положение команд: Реал – 16-2, Уникаха – 15-3, Барселона – 12-6, Гран-Канария – 11-7, Мурсия – 11-7, Валенсия – 11-7, Баскония – 10-8, Манреса – 9-9, Тенерифе – 9-9, Ховентуд – 9-9, Сарагоса – 8-10, Бильбао – 7-11, Жирона – 7-11, Андорра – 7-11, Обрадойро – 6-12, Гранада – 6-12, Бреоган – 5-13, Паленсия – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.