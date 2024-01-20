ACB. «Гран-Канария» – «Мурсия», «Ховентуд» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха Гран-Канария чемпионат Испании Мурсия Манреса Обрадойро Тенерифе Паленсия Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Гран-Канария» примет «Мурсию», «Ховентуд» дома встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гран-Канария – Мурсия 91:80 (27:16, 17:28, 30:19, 17:17)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Обрадойро – Тенерифе 75:85 (4 четверть)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Ховентуд – Уникаха
Дата проведения
20 января, 22.45
Онлайн матча

Паленсия – Манреса
Дата проведения
20 января, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 16-2, Уникаха – 15-3, Барселона – 12-6, Гран-Канария – 11-7, Мурсия – 11-7, Валенсия – 11-7, Баскония – 10-8, Манреса – 9-9, Тенерифе – 9-9, Ховентуд – 9-9, Сарагоса – 8-10, Бильбао – 7-11, Жирона – 7-11, Андорра – 7-11, Обрадойро – 6-12, Гранада – 6-12, Бреоган – 5-13, Паленсия – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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