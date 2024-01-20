Райен Руссилло: «Индиана» понимает: «Сиакам, скорее всего, лучший игрок из доступных, кому мы можем заплатить в межсезонье. Давайте рискнем»

Теги Индиана НБА Дэнни Эйндж Паскаль Сиакам Баскетбол

Журналист Райен Руссило объяснил, почему «Пэйсерс» выменяли Паскаля Сиакама.

«Лет 15 назад Дэнни Эйндж объяснил мне это. Тогда постоянно шли разговоры – и я сам так и считал: «О, у этой команды столько-то места под потолком. А вот эту сделку нельзя провернуть, потому что останется столько-то места под потолком. Место под потолком, место под потолком...» И Эйндж говорит: «Вы слишком много внимания этому уделяете. Место под потолком переоценено. Полистайте архивы и посмотрите, как игроки сменяют свои команды. Это классное оправдание, чтобы объяснить своим болельщикам, почему вы не побеждаете. Но когда приходит время это место под потолком использовать, вы боретесь со многими командами на рынке. А если у вас слишком много места, значит, команда слишком слабая – и кто тогда придет к вам свободным агентом и радикально изменит положение организации?»

Тогда все думали, что команды действуют очень умно. С тех пор прошло 20 лет. Многие продолжают сохранять гибкость, но остаются ни с чем, и им приходится платить тем игрокам, которые им даже не нужны были.

Возьмет опцию или не возьмет, продлит контракт или нет. Когда у вас столько неизвестных факторов, Эйндж считал, что пусть уж лучше потеряет что-то на данном этапе, но получит нужного себе игрока со 100% уверенностью. И «Индиана» с Сиакамом сделала то же самое. Если посмотрите список свободных агентов в этом году, можно сказать, что Сиакам – главный актив всего межсезонья. Я имею в виду, что он не привязан ни к какой команде и готов рассмотреть любые предложения. Макси – только ограниченный агент, Пол Джордж хочет остаться в «Клипперс», у Ануноби наверняка есть договоренности с «Никс». Мне тоже не верится, что Сиакам главный актив, но похоже на то. И «Индиана» это понимает: «Сиакам, скорее всего, лучший игрок из доступных, кому мы можем заплатить в межсезонье. Так давайте рискнем. Может, нам удастся уговорить его остаться. А те два пика 2024 года могут оказаться ничем, а пик 2026-го – если повезет», – заявил журналист в своем подкасте.

6 комментариев
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Ответ 4eLOVE4iK
Это тот самый Эйндж, у которого в свое время было достаточно активов на Дэвиса, потом на Кавая, Джорджа но он как раз слился с переговоров из за сомнений что эти игроки переподпишутся?
За Дэйвиса, ЕМНИП, даже были слухи, что Тэйтума готовы включить в сделку, но АД сразу дал понять, с кем он будет переподисываться. Рич Пол своё дело сделал
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Однако Паскаль из Африки, в этом может быть одна проблема, по сути ему 30 лет через пару месяцев, но это по бумагам , в реальности у таких африканцев возраст может быть занижен лет на 5 )) Как пример тот же Ибака, ему было 29-30 , но он нереально сдал по физике, и просто умер в атлетизме, хотя не было травм , в футболе таких африканских примеров ещё больше
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+3
Ответ Light Yagami
За Дэйвиса, ЕМНИП, даже были слухи, что Тэйтума готовы включить в сделку, но АД сразу дал понять, с кем он будет переподисываться. Рич Пол своё дело сделал
Да и тогда еще была жива история с Айзеей, которого Эйндж «кинул» по мнению игроков в лиге, так что, в Бостон свободными агентами игроки и сами не особо рвались в то время
+3
0
+3
Это тот самый Эйндж, у которого в свое время было достаточно активов на Дэвиса, потом на Кавая, Джорджа но он как раз слился с переговоров из за сомнений что эти игроки переподпишутся?
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Очень здоровый комментарий. Про возраст ничего не скажу, но, надеюсь, это неправда.

Сиакам не даст дикого прогресса, возможно даст чуть больше подборов и защиты, но это не решит глобальных проблем команды в обороне. Впрочем, Сиакама и не для этого берут. Голова там есть и звать ее - Карлайл
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Индиана - франшиза, которой важно бороться, а не побеждать, иначе местный болельщик перестанет ходить на трибуны. Поэтому они согласны переплатить любому 50-летнему туркмену, лишь бы дожить до финала плэй ина)
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