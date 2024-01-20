Райен Руссилло: «Индиана» понимает: «Сиакам, скорее всего, лучший игрок из доступных, кому мы можем заплатить в межсезонье. Давайте рискнем»

Журналист Райен Руссило объяснил, почему «Пэйсерс» выменяли Паскаля Сиакама.

«Лет 15 назад объяснил мне это. Тогда постоянно шли разговоры – и я сам так и считал: «О, у этой команды столько-то места под потолком. А вот эту сделку нельзя провернуть, потому что останется столько-то места под потолком. Место под потолком, место под потолком...» И Эйндж говорит: «Вы слишком много внимания этому уделяете. Место под потолком переоценено. Полистайте архивы и посмотрите, как игроки сменяют свои команды. Это классное оправдание, чтобы объяснить своим болельщикам, почему вы не побеждаете. Но когда приходит время это место под потолком использовать, вы боретесь со многими командами на рынке. А если у вас слишком много места, значит, команда слишком слабая – и кто тогда придет к вам свободным агентом и радикально изменит положение организации?»

Тогда все думали, что команды действуют очень умно. С тех пор прошло 20 лет. Многие продолжают сохранять гибкость, но остаются ни с чем, и им приходится платить тем игрокам, которые им даже не нужны были.

Возьмет опцию или не возьмет, продлит контракт или нет. Когда у вас столько неизвестных факторов, Эйндж считал, что пусть уж лучше потеряет что-то на данном этапе, но получит нужного себе игрока со 100% уверенностью. И « » с сделала то же самое. Если посмотрите список свободных агентов в этом году, можно сказать, что Сиакам – главный актив всего межсезонья. Я имею в виду, что он не привязан ни к какой команде и готов рассмотреть любые предложения. Макси – только ограниченный агент, Пол Джордж хочет остаться в «Клипперс», у Ануноби наверняка есть договоренности с «Никс». Мне тоже не верится, что Сиакам главный актив, но похоже на то. И «Индиана» это понимает: «Сиакам, скорее всего, лучший игрок из доступных, кому мы можем заплатить в межсезонье. Так давайте рискнем. Может, нам удастся уговорить его остаться. А те два пика 2024 года могут оказаться ничем, а пик 2026-го – если повезет», – заявил журналист в своем подкасте.