«Лейкерс» дома уступили «Бруклину». Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних матчах

Теги Лейкерс Бруклин НБА Баскетбол

«Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Бруклина» со счетом 112:130.

Бруклинская команда прервала серию из четырех поражений. Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних матчах.

Вторую половину «Бруклин» взял с разницей «+24», позволив сопернику набрать лишь 44 очка (повторение лучшего результата команды в сезоне для второй половины).

У «Лейкерс» в пятницу 14 потерь, 10 из которых случились после большого перерыва. На этом отрезке команда реализовала только 14 из 41 с игры.

Калифорнийцы идут 10-ми на Западе (21-22). «Бруклин» занимает 11-е место на Востоке (17-24).

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11 комментариев
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Ответ lecterkillhomyuk
Хем красавец :) Держит марку зрителя на бровке. Я в первый раз вижу, чтоб в НБА команда играла ВООБЩЕ БЕЗ ТРЕНЕРА
тренер на площадке и ГМ)
+8
-1
+7
Хем красавец :) Держит марку зрителя на бровке. Я в первый раз вижу, чтоб в НБА команда играла ВООБЩЕ БЕЗ ТРЕНЕРА
+11
-6
+5
да времена не простые, может беня вернется жизнь наладиться, на подборах хотя бы ,он поляну видит не плохо
+2
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+2
Ответ Батя ивана
Братан, это ты ответил на мой коммент, а не наоборот) Меня не интересовало твое мнение ранее и тем более не заинтересует в будущем
Чувак, это было не мое мнение, а ответ на твой вопрос людей, которые профессионально этим занимаются. Не обязательно со всем соглашаться, но интересоваться чужим мнением полезно, не дает помереть дураком.
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Доброе утро
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Ответ Батя ивана
Не думал, что увижу в этом сезоне команду играющую еще более беспросветно, чем Нетс, но эта игра показала, что команда с Дэвисом и Леброном может смотреться даже хуже Нетс, удивительно! В битве сраных тренеров Жак Вон был хорош) Но потащил этот поезд Кэм Томас, который все еще почему-то выходит со скамейки
Потому что игроки, которые не умеют пасовать и защищаться выходят со скамейки. Когда и если научится, будет в старте.
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Ответ Батя ивана
Это баснословная ерунда, он сносно защищается и пасует для парня дающего 20+ очков (в 22 года)
Ну раз ты говоришь, тогда ладно. Зачем тренеры, аналитики, статистика, когда надо было спросить Ваню.
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