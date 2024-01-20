«Лейкерс» дома уступили «Бруклину». Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних матчах

«Лейкерс» потерпели домашнее поражение от «Бруклина» со счетом 112:130.

Бруклинская команда прервала серию из четырех поражений. Для «Нетс» это всего 4-я победа в 18 последних матчах.

Вторую половину «Бруклин» взял с разницей «+24», позволив сопернику набрать лишь 44 очка (повторение лучшего результата команды в сезоне для второй половины).

У « » в пятницу 14 потерь, 10 из которых случились после большого перерыва. На этом отрезке команда реализовала только 14 из 41 с игры.

Калифорнийцы идут 10-ми на Западе (21-22). « » занимает 11-е место на Востоке (17-24).