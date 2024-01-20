Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.

«Маниса» дома уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 14-2, Фенербахче – 13-3, Бешикташ – 13-4, Каршияка – 11-5, Маниса – 9-8, – 9-8, Галатасарай – 8-9, – 7-10, Бурсаспор – 7-9, Дарушафака – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Меркезефенди – 5-10, Бодрумспор – 4-10, Самсунспор – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.