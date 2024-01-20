Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.

«Маниса» дома уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Маниса – Галатасарай 80:83 (17:19, 21:22, 22:21, 20:21)
Дата проведения
20 января, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча
Маниса
Андерсон (23 + 8 подборов), Терри (22 + 16 подборов), Расселл (11 + 12 передач), Крус (9 + 5 потерь), Лютер (9) – старт; Эргиндениз (6), Озкан (0), Герюр (0), Олмаз (0), Арар (0).
Галатасарай
Уолден (13), Маккормак (13), Препелич (12 + 9 передач), Кабака (2), Кексал (0) – старт; Тунджер (17), Бост (11), Халилович (11 + 8 подборов), Акпынар (4), Гейик (0).

Петким Спор – Бахчешехир 76:61 (23:17, 19:20, 15:13, 19:11)
Дата проведения
20 января, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча
Петким Спор
Эфианайи (25 + 8 передач), Симмонс (13 + 11 подборов), Томас (11 + 5 перехватов), Сонсырма (7 + 7 передач), Олдридж (7) – старт; Агва (6), Гюльтекин (5), Зорикс (2), Танышан (0).
Бахчешехир
Бутей (17), Ф.Скрабб (14), Кавано (11), Тюлюоглу (6), Бутсьель (4 + 14 подборов) – старт; Гювен (4), Джандан (3), Мутаф (2), Арна (0).

Тофаш – Бешикташ 81:85 (24:19, 22:27, 17:19, 18:20)
Дата проведения
20 января, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Тофаш
Уинстон (20), Wiley (16), О'Брайен (14), Денмон (13), Гечим (9) – старт; Шакич (7), Куртулдум (2), Дженгиз (0), Демир (0).
Бешикташ
Нидэм (23), Мэтьюз (15), Митчелл (15), Дельгадо (2), Конан (0) – старт; Арслан (12), Угурлу (7), Оллман (7), Дурмаз (4), Йигитоглу (0).

Положение команд: Анадолу Эфес – 14-2, Фенербахче – 13-3, Бешикташ – 13-4, Каршияка – 11-5, Маниса – 9-8, Петким Спор – 9-8, Галатасарай – 8-9, Бахчешехир – 7-10, Бурсаспор – 7-9, Дарушафака – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Меркезефенди – 5-10, Бодрумспор – 4-10, Самсунспор – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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