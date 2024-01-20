Чемпионат Турции. «Маниса» уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.
«Маниса» дома уступила «Галатасараю», «Тофаш» проиграл «Бешикташу».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 января, 13.00, «Muradiye Spor Salonu»
- Маниса
- Андерсон (23 + 8 подборов), Терри (22 + 16 подборов), Расселл (11 + 12 передач), Крус (9 + 5 потерь), Лютер (9) – старт; Эргиндениз (6), Озкан (0), Герюр (0), Олмаз (0), Арар (0).
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Петким Спор
- Эфианайи (25 + 8 передач), Симмонс (13 + 11 подборов), Томас (11 + 5 перехватов), Сонсырма (7 + 7 передач), Олдридж (7) – старт; Агва (6), Гюльтекин (5), Зорикс (2), Танышан (0).
- Дата проведения
- 20 января, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Тофаш
- Уинстон (20), Wiley (16), О'Брайен (14), Денмон (13), Гечим (9) – старт; Шакич (7), Куртулдум (2), Дженгиз (0), Демир (0).
Положение команд: Анадолу Эфес – 14-2, Фенербахче – 13-3, Бешикташ – 13-4, Каршияка – 11-5, Маниса – 9-8, Петким Спор – 9-8, Галатасарай – 8-9, Бахчешехир – 7-10, Бурсаспор – 7-9, Дарушафака – 7-9, Тюрк Телеком – 7-9, Тофаш – 7-10, Бююкчекмедже – 6-11, Меркезефенди – 5-10, Бодрумспор – 4-10, Самсунспор – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.