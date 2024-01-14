Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» сыграет с «Самарой», «Зенит» – с «Автодором» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Нижний Новгород» сыграет с «Самарой», «Зенит» – с «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 13.00, «ДИВС»
- Дата проведения
- 14 января, 14.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 14 января, 15.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 14 января, 16.00, «КСК Арена»
Положение команд: ЦСКА – 18-3, УНИКС – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, Зенит – 15-6, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-12, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.