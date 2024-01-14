Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» сыграет с «Самарой», «Зенит» – с «Автодором» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Нижний Новгород» сыграет с «Самарой», «Зенит» – с «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Уралмаш – Астана 24:28 (2 четверть)
Дата проведения
14 января, 13.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Пари Нижний Новгород – Самара
Дата проведения
14 января, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Минск – МБА
Дата проведения
14 января, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Зенит – Автодор
Дата проведения
14 января, 16.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-3, УНИКС – 16-6, Локомотив-Кубань – 16-6, Зенит – 15-6, Енисей – 13-9, Парма – 12-10, Самара – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-12, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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