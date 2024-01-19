Франц Вагнер: «Мы в Германии не использовали пик-н-роллы лет до 15. У нас были основы: «отдай-получи», «откройся», «пас-пас»

Франц Вагнер рассказал о подготовке европейских спортсменов.

«Мы не использовали пик-н-роллы лет до 15, наверное. Мы совершенно по-другому действуем на тренировках, если сравнивать с США. Просто выросли в такой среде. У нас все было так: «отдай-получи», «откройся», «пас-пас». У нас была структура. Только основы: чтение игры, видение площадки, открывания, передачи. Помню, у нас была такая игра: если команда делает 10 передач подряд, получает очко. Даже не думаешь о том, чтобы попасть в кольцо. Просто ты можешь двигаться, пасовать, открывать лучше, чем другая команда. Именно так мы и росли. Это можно заметить, если немного понаблюдать за игрой европейцев.

Помню, как учился поворотам, базовой работе ног, когда начал играть в баскетбол в семь-восемь лет. Дело не в том, как часто у тебя мяч между ног проходит на дриблинге, а в том, можешь ли ты сбалансированно вести его, выполнять базовые броски, просто понимать игру. Иногда мы даже играли в футбол. Веселье было большей частью тренировок. Понимание игры, реакция, работа ног – все самое основное, что мы часто делали в детстве», – рассказал Вагнер.