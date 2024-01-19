Франц Вагнер о различиях в подготовке игроков в США и Европе: «Сама система отличается – мы не играем за местную школу. Уже в 16 лет я тренировался с U19»

Франц Вагнер рассказал о подготовке европейских спортсменов.

«Сама система отличается – мы не играем за местную школу или что-то в этом роде. Большую часть времени вы тренируетесь в клубе, в своем местном клубе. Когда ты становишься старше и лучше, есть лишь несколько подходящих клубов, за которые имеет смысл выступать молодому игроку. Мне повезло – я начал играть в одном из таких с юных лет. Мне не пришлось переезжать с места на место или тренироваться в часе езды от дома, как многим другим игрокам. Когда они вырастают, то в 14-15 лет уезжают из дома, чтобы тренироваться в лучшем, большом клубе, у которого больше ресурсов, лучшие тренеры и который играет в более высоких лигах.

Мне повезло, что в Берлине у меня был такой клуб, который находился прямо на соседней улице. Я начал играть, когда мне было семь лет. Прогресс идет по возрасту. Если ты хороший игрок, ты будешь в первой команде. Если ты попадаешь в первую команду в своей возрастной группе, то начинаешь играть на национальном уровне примерно в 12-14 лет. В Германии турниры проходят круглый год. Если ты играешь в большом клубе, то получаешь возможность выступать против других европейских клубов и их молодых команд. Когда мне стало 14-15-16 лет, я уже тренировался не только с командой U16, но и с командой U19. Они увидели во мне потенциал и привели меня в профессиональный клуб. Свою первую тренировку я провел там, когда мне было 16 лет», – поделился в подкасте Джей Джей Редика.