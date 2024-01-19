Стивен Эй Смит о шансах «Никс» в плей-офф: «Сколько еще раз они разобьют мне сердце? Мне было 5 лет, когда мы последний раз выиграли титул. Сейчас мне 56»

Стивен Эй Смит объяснил, что чувствуют болельщики «Нью-Йорка».

«Никс» разбивают мне сердце. Сколько еще раз они разобьют мне сердце, Кендрик Перкинс? Сколько раз?

Мне так обидно, потому что я возлагаю надежды на эту команду, за которую болею каждый день всю свою жизнь. Которая не дарила мне чемпионства с тех пор, как мне исполнилось пять лет. Пять! Пять! Мне уже 56 лет, Перк... И я не выгляжу свой возраст, я выгляжу очень хорошо.

Не строю никаких ожиданий, потому что думал, что они победят «Майами» в прошлом году. Они должны были выменять Донована Митчелла. Если бы у них был Митчелл, они бы победили «Хит». Ясно? Я до сих пор так считаю. Им нужно что-то предпринять.

Могут ли они выйти в финал конференции? Да, я думаю, они могут обыграть кого угодно, кроме «Бостона». Но я все равно не буду говорить об этом. Потому что все, что они сделают, это разобьют мне сердце. Я не поведусь на это», – заявил в своем шоу.

Последний раз «Никс» становились чемпионами в сезоне-1972/73.