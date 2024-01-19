Дрэймонд Грин считает, что Харден должен стать участником МВЗ: «Но будут ли люди судить о нем по прошлым поступкам?»

Дрэймонд Грин считает, что Джеймс Харден играет на уровне звезды.

«Клипперс», которых в первые семь игр их эксперимента мы все прозвали «мертвыми» и не имеющими шансов, показывают отличный баскетбол.

руководит нападением, продолжая оставаться самим собой. Харден должен быть на Матче всех звезд в этом году. Я не знаю, какое по этому поводу мнение у остальных болельщиков. Джеймс отлично играет, а успех « » говорит о том, что Харден должен ехать на Матч звезд.

Но будут ли люди судить о нем по тому, что происходило в последние несколько лет? Вот в чем вопрос», – заявил форвард « » в своем подкасте.

Грин, вероятно, намекает на свои слова, произнесенные после 5-матчевого отстранения за удушающий прием на Руди Гобере. В заявлении НБА говорилось, что «длительность дисквалификации частично основана на истории неспортивных поступков Грина». Тогда сам форвард «Голден Стэйт» посчитал это неправильным: «Я уже заплатил за то, что делал в прошлом. Нельзя дисквалифицировать меня за это».

10 лет подряд Харден становился участником Матча звезд, но в прошлом году не был выбран. MVP-2018 занял четвертое место в голосовании болельщиков среди игроков бэккорта Восточной конференции, уступив Кайри Ирвингу, Доновану Митчеллу и Джейлену Брауну. Он также стал лишь пятым в голосовании игроков и СМИ, а Тайриз Халибертон – четвертым. Комиссионер Адам Сильвер предложил ему принять участие в Матче звезд после того, как Кевин Дюрэнт получил травму, но Харден отказался.

В сезоне-2023/24 Харден набирает в среднем 16,9 очка и 8,4 передачи при 45,2% с игры и 41,9% из-за дуги.