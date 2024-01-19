Дрэймонд Грин считает, что Харден должен стать участником МВЗ: «Но будут ли люди судить о нем по прошлым поступкам?»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Джеймс Харден Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин считает, что Джеймс Харден играет на уровне звезды.

«Клипперс», которых в первые семь игр их эксперимента мы все прозвали «мертвыми» и не имеющими шансов, показывают отличный баскетбол.

Джеймс Харден руководит нападением, продолжая оставаться самим собой. Харден должен быть на Матче всех звезд в этом году. Я не знаю, какое по этому поводу мнение у остальных болельщиков. Джеймс отлично играет, а успех «Клипперс» говорит о том, что Харден должен ехать на Матч звезд.

Но будут ли люди судить о нем по тому, что происходило в последние несколько лет? Вот в чем вопрос», – заявил форвард «Голден Стэйт» в своем подкасте.

Грин, вероятно, намекает на свои слова, произнесенные после 5-матчевого отстранения за удушающий прием на Руди Гобере. В заявлении НБА говорилось, что «длительность дисквалификации частично основана на истории неспортивных поступков Грина». Тогда сам форвард «Голден Стэйт» посчитал это неправильным: «Я уже заплатил за то, что делал в прошлом. Нельзя дисквалифицировать меня за это».

10 лет подряд Харден становился участником Матча звезд, но в прошлом году не был выбран. MVP-2018 занял четвертое место в голосовании болельщиков среди игроков бэккорта Восточной конференции, уступив Кайри Ирвингу, Доновану Митчеллу и Джейлену Брауну. Он также стал лишь пятым в голосовании игроков и СМИ, а Тайриз Халибертон – четвертым. Комиссионер Адам Сильвер предложил ему принять участие в Матче звезд после того, как Кевин Дюрэнт получил травму, но Харден отказался.

В сезоне-2023/24 Харден набирает в среднем 16,9 очка и 8,4 передачи при 45,2% с игры и 41,9% из-за дуги.

6 комментариев
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Я б 1 на 1 на мвз что то посмотрел, а так - не мое. Разве что 3 ну и данки можно.
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По стате должны ехать Кавай (обязательно), и, возможно, Харден. Джордж заметно уступает им обоим по вкладу в командный успех этого сезона. Но медийность Хардена ныне, скорее, отрицательная, поэтому, не думаю, что у него есть шансы.
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уж лучше пол джордж.
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Ответ mibX
Как минимум ШГА, Стэф, Лука, Эдвардс, Букер, Фокс из "малышей" должны быть выше. Среди "больших" полтора десятка есть более достойных. Единственное, что Хардену может помочь, так это то, что он в ЛА.
По Луке, ШГА и Эдвардсу вопросов нет. Но почему Стеф, Букер и Фокс должны котироваться выше Хардена?
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