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«Майами» официально подписал двусторонний контракт с Владом Голдиным

Влад Голдин присоединился к «Хит».

Российский центровой (24 года, 216 см) подписал двусторонний контракт с клубом. Голдин не был выбран на драфте этого года, но попробует пробиться через игру в Летней лиге и лиге развития с учетом шансов появления на площадке в основном составе команды, делающей ставку на молодежь.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Майами»
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