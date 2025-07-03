«Майами» официально подписал двусторонний контракт с Владом Голдиным

Влад Голдин присоединился к «Хит».

Российский центровой (24 года, 216 см) подписал двусторонний контракт с клубом. Голдин не был выбран на драфте этого года, но попробует пробиться через игру в Летней лиге и лиге развития с учетом шансов появления на площадке в основном составе команды, делающей ставку на молодежь.