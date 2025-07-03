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Шенгюн, Ларкин, Бона, Осман, Коркмаз и Юртсевен – в предварительном составе сборной Турции на Евробаскет-2025

Турция объявила предварительный состав сборной.

В списке на участие в Евробаскете-2025 16 игроков. Команде предстоит игра в группе А с Сербией, Чехией, Эстонией, Португалией и Латвией.

  1. Адем Бона («Филадельфия»);

  2. Алперен Шенгюн («Хьюстон»);

  3. Берк Угурлу («Бешикташ»);

  4. Джеди Осман («Панатинаикос»);

  5. Эрджан Османи («Анадолу Эфес»);

  6. Эркан Йылмаз («Анадолу Эфес»);

  7. Фуркан Коркмаз («Бахчешехир»);

  8. Кенан Сипахи («Бахчешехир»);

  9. Онуралп Битим («Бавария»);

  10. Омер Юртсевен («Панатинаикос»);

  11. Максим Мутаф («Бахчешехир»);

  12. Сертач Шанлы («Фенербахче»);

  13. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);

  14. Сехмус Хазер («Бахчешехир»);

  15. Йигит Арслан («Бешикташ»);

  16. Йигитджан Сайбир («Тофас»).

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НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Йигитджан Сайбир
logoДжеди Осман
Адем Бона
logoКенан Сипахи
logoБерк Угурлу
logoФуркан Коркмаз
logoОмер Юртсевен
Йигит Арслан
Эркан Йылмаз
logoШейн Ларкин
Сертач Шанлы
logoОнуралп Битим
Джан Максим Мутаф
Эрджан Османи
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
logoАлперен Шенгюн
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