Шенгюн, Ларкин, Бона, Осман, Коркмаз и Юртсевен – в предварительном составе сборной Турции на Евробаскет-2025
Турция объявила предварительный состав сборной.
В списке на участие в Евробаскете-2025 16 игроков. Команде предстоит игра в группе А с Сербией, Чехией, Эстонией, Португалией и Латвией.
Адем Бона («Филадельфия»);
Алперен Шенгюн («Хьюстон»);
Берк Угурлу («Бешикташ»);
Джеди Осман («Панатинаикос»);
Эрджан Османи («Анадолу Эфес»);
Эркан Йылмаз («Анадолу Эфес»);
Фуркан Коркмаз («Бахчешехир»);
Кенан Сипахи («Бахчешехир»);
Онуралп Битим («Бавария»);
Омер Юртсевен («Панатинаикос»);
Максим Мутаф («Бахчешехир»);
Сертач Шанлы («Фенербахче»);
Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);
Сехмус Хазер («Бахчешехир»);
Йигит Арслан («Бешикташ»);
Йигитджан Сайбир («Тофас»).
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?2720 голосов
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости