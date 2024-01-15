Майкл Мэлоун: «Я люблю Брюса Брауна. Хотел бы, чтобы он остался с нами подольше»

«Я люблю . Хотел бы, чтобы он остался с нами подольше. Его влияние в нападении, защите, универсальность, которую он приносил каждый вечер. Он был тем звеном, с которым мы закрывали многие игры. <...> Когда я думаю о Брюсе – это универсальность и самоотдача. Нам всем его не хватает. Мы ценим то, что он сделал для нас. Нам его не хватает.</...>

Когда он принял решение перейти в «Индиану», я был так рад за него. Так ему тогда и сказал: «Ты пришел сюда и помог нам выиграть титул, первый в истории организации. Мы помогли тебе создать на себя спрос, чтобы ты мог получать достойные деньги». В этом и есть смысл. Он помог нам. Мы помогли ему», – поделился .

Браун летом подписал с «Пэйсерс» контракт на 2 года и 45 миллионов долларов.