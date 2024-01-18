Энтони Эдвардс поставил сверху с сопротивлением Джейлена Дюрена

Теги Детройт Миннесота НБА Баскетбол - видео Энтони Эдвардс Джейлен Дюрен Баскетбол

Энтони Эдвардс стал автором эффектного данка в матче против «Детройта».

Атакующий защитник «Миннесоты» при счете 27:26 за 4:15 до конца первой четверти получил мяч на дуге, после заслона прошел под кольцо и вколотил сверху с сопротивлением Джейлена Дюрена.

Эдвардс завершил встречу с 27 очками, 8 передачами и 5 подборами и реализовал 10 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.

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1 комментарий
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Ну реально же отморозок.
Че в голове должно происходить чтобы такое затеять? Просто посмотрите откуда он оттолкнулся и сколько там еще запаса, WTF?!!
Причем прыгнул не с одной, а с двух ног.
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