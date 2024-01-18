Энтони Эдвардс поставил сверху с сопротивлением Джейлена Дюрена

Энтони Эдвардс стал автором эффектного данка в матче против «Детройта».

Атакующий защитник «Миннесоты» при счете 27:26 за 4:15 до конца первой четверти получил мяч на дуге, после заслона прошел под кольцо и вколотил сверху с сопротивлением .

завершил встречу с 27 очками, 8 передачами и 5 подборами и реализовал 10 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.