Энтони Эдвардс о Руди Гобере: «Лучший по игре в защите, в этом нет сомнений»
Энтони Эдвардс отдал должное Руди Гоберу после победы над «Клипперс».
Звездный защитник «Миннесоты» считает, что французский центровой снова выступает на уровне лучшего по игре в защите.
«Руди собирал все подборы и делал так, чтобы соперники не могли завершать из-под кольца. Он отлично сыграл сегодня. Блокировал броски со средней, все дела.
Лучший по игре в защите, в этом нет сомнений», – считает Эдвардс.
На счету Гобера, который ранее трижды становился «Мистером замком» НБА, 15 очков, 18 подборов и 4 блок-шота.