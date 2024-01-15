Энтони Эдвардс отдал должное Руди Гоберу после победы над «Клипперс».

Звездный защитник «Миннесоты» считает, что французский центровой снова выступает на уровне лучшего по игре в защите.

« собирал все подборы и делал так, чтобы соперники не могли завершать из-под кольца. Он отлично сыграл сегодня. Блокировал броски со средней, все дела.

Лучший по игре в защите, в этом нет сомнений», – считает .

На счету Гобера, который ранее трижды становился «Мистером замком» , 15 очков, 18 подборов и 4 блок-шота.