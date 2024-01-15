Энтони Эдвардс о Руди Гобере: «Лучший по игре в защите, в этом нет сомнений»

Теги Клипперс Миннесота НБА Руди Гобер Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс отдал должное Руди Гоберу после победы над «Клипперс».

Звездный защитник «Миннесоты» считает, что французский центровой снова выступает на уровне лучшего по игре в защите.

«Руди собирал все подборы и делал так, чтобы соперники не могли завершать из-под кольца. Он отлично сыграл сегодня. Блокировал броски со средней, все дела.

Лучший по игре в защите, в этом нет сомнений», – считает Эдвардс.

На счету Гобера, который ранее трижды становился «Мистером замком» НБА, 15 очков, 18 подборов и 4 блок-шота.

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8 комментариев
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Ну вот, а говорили, что Руди не любят даже в Миннесоте)
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+3
Ответ rb_10
Ну вот, а говорили, что Руди не любят даже в Миннесоте)
Говорить они могут что угодно, то что за него в инциденте с Грином никто не вступился красноречиво свидетельствует что в команде к нему отношение не очень хорошее.
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0
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А по штрафным?)))
+1
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Ответ Локоть Артеста
Говорить они могут что угодно, то что за него в инциденте с Грином никто не вступился красноречиво свидетельствует что в команде к нему отношение не очень хорошее.
Это абсолютно не аргумент. За Нуркича, Сабониса и Адамса тоже никто Грину нюхалку не отрывал. Времена сейчас такие..)
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0
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
А по штрафным?)))
Сносные 63 процента
+1
-1
0
Ответ Daff Rogers
Сносные 63 процента
Кстати для центра действительно не плохо
+1
-1
0
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