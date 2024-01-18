Деджонте Мюррэй исполнил победный бросок под сирену в матче с «Орландо»

Теги Атланта Орландо НБА Баскетбол - видео Деджонте Мюррэй Баскетбол

Деджонте Мюррэй стал автором победного попадания под сирену в матче с «Орландо».

Защитник «Атланты» получил мяч на своей половине после спасительного 3-очкового на равенство от Паоло Банкеро – 104:104. Мюррэй прошел через всю площадку, разобрался с Маркеллом Фульцем на дриблинге и исполнил сложный 2-очковый бросок на победу.

Мюррэй завершил встречу с 26 очками, 5 подборами и 5 передачами при 11 из 18 с игры и 3 из 3 с линии штрафных.

«Атланта» добыла 17-ю победу в сезоне и обошла «Бруклин» (16-23), поднявшись на 10-е место Востока. «Орландо» – 8-й с результатом 22-19.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мурзин Ринат
С дичяйшим сопротивлением!! Фульц реально сделал что смог,
Это получается как баззер через четырёх Батлеров, уважуха Мюррею
+18
0
+18
С дичяйшим сопротивлением!! Фульц реально сделал что смог,
+12
0
+12
Не зря на него столько команд претендует, очень перспективный и полезный игрок...))
+5
0
+5
Теперь запросят 5 пиков
+3
0
+3
Ответ Cash_flow
Это получается как баззер через четырёх Батлеров, уважуха Мюррею
Не все поймут)
+3
0
+3
Повышает свою рыночную стоимость)))
+2
0
+2
Забавная последняя атака. Пол-команды смотрят на Снайдера в надежде на таймаут, Янг так просто требует, а Снайдер показывает - бегите, когда Мюррей уже убежал один решать.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий