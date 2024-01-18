Деджонте Мюррэй исполнил победный бросок под сирену в матче с «Орландо»

Деджонте Мюррэй стал автором победного попадания под сирену в матче с «Орландо».

Защитник «Атланты» получил мяч на своей половине после спасительного 3-очкового на равенство от Паоло Банкеро – 104:104. прошел через всю площадку, разобрался с Маркеллом Фульцем на дриблинге и исполнил сложный 2-очковый бросок на победу.

Мюррэй завершил встречу с 26 очками, 5 подборами и 5 передачами при 11 из 18 с игры и 3 из 3 с линии штрафных.

« » добыла 17-ю победу в сезоне и обошла «Бруклин» (16-23), поднявшись на 10-е место Востока. « » – 8-й с результатом 22-19.