Боб Вулгарис: «Десмонд Бэйн так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его»
Десмонд Бэйн очень хотел попасть в «Даллас» на драфте 2020 года.
Об этом рассказал бывший директор по количественным исследованиям и развитию «Мэверикс» Боб Вулгарис.
«Самое удивительное в том драфте, о чем люди не даже не догадываются, это то, что Бэйн так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его, и что он хочет пойти в «Даллас» и только в «Даллас». Вот почему они все прошли мимо него.
«Мемфис» рискнул под 30-м номером, а остальное уже история», – написал Вулгарис.
«Даллас» выбрал Джоша Грина под 18-м номером драфта. Бэйн попал в «Мемфис» под 30-м.