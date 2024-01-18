Боб Вулгарис: «Десмонд Бэйн так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его»

Десмонд Бэйн очень хотел попасть в «Даллас» на драфте 2020 года.

Об этом рассказал бывший директор по количественным исследованиям и развитию «Мэверикс» Боб Вулгарис.

«Самое удивительное в том драфте, о чем люди не даже не догадываются, это то, что так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его, и что он хочет пойти в «Даллас» и только в «Даллас». Вот почему они все прошли мимо него.

« » рискнул под 30-м номером, а остальное уже история», – написал Вулгарис.

« » выбрал Джоша Грина под 18-м номером драфта. Бэйн попал в «Мемфис» под 30-м.