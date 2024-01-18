Боб Вулгарис: «Десмонд Бэйн так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его»

Теги Даллас Мемфис НБА Боб Вулгарис Десмонд Бэйн Баскетбол

Десмонд Бэйн очень хотел попасть в «Даллас» на драфте 2020 года.

Об этом рассказал бывший директор по количественным исследованиям и развитию «Мэверикс» Боб Вулгарис.

«Самое удивительное в том драфте, о чем люди не даже не догадываются, это то, что Бэйн так сильно хотел попасть в «Даллас», что сказал каждой команде не выбирать его, и что он хочет пойти в «Даллас» и только в «Даллас». Вот почему они все прошли мимо него.

«Мемфис» рискнул под 30-м номером, а остальное уже история», – написал Вулгарис.

«Даллас» выбрал Джоша Грина под 18-м номером драфта. Бэйн попал в «Мемфис» под 30-м.

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16 комментариев
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Только не слизерин,только не слизерин
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Ответ Даниил Мамыкин
Только не слизерин,только не слизерин
Тогда будет челябинское училище экскаваторщиков
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Такая же история. Всем сказал, чтобы меня не выбирали. Меня и не выбрали.
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Ответ ID89
Причем здесь Йокич? Бэйн играл за Техасский университет, очевидно полагал, что делает жесты в сторону Далласа и они должны его выбрать
ну наверное Даллас как профессиональная организация должны опираться на что-то большее, чем просто на желание какого-то пацана играть только за них
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Автор новости в курсе, что Вулгарис шутит?
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Видимо так увлекся, что даже Далласу сказал, чтобы не выбирали его
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Ответ Max Uvaliev
Даллас хотел взять его во втором раунде, поскольку команде на тот момент был нужнее универсальный форвард как Грин. Никто не мог знать, что Бэйн станет отличной пулялкой. Тем более он приходил на драфт не фрешменом, и все думали, что его потолок +- уже понятен. Конечно обидно, но провалом выбор Грина не назвать, парень стабильно прогрессировал из года в год, и лишь в этом году плохо показывает себя.
Ну действительно, в универе за 4 сезона в среднем 43,3% трехочковых. Кто бы мог подумать, что он отличный снайпер?
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1 раунд контракт гарантирован и ЗП выше. Если он хотел быть выбранным во втором, то сильно был уверен в будущем. Нормально, но рисковал, а вдруг здоровье, то сё.
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Даллас хотел взять его во втором раунде, поскольку команде на тот момент был нужнее универсальный форвард как Грин. Никто не мог знать, что Бэйн станет отличной пулялкой. Тем более он приходил на драфт не фрешменом, и все думали, что его потолок +- уже понятен. Конечно обидно, но провалом выбор Грина не назвать, парень стабильно прогрессировал из года в год, и лишь в этом году плохо показывает себя.
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Ответ Nightyork97
Это из рубрики почему Йокича никто не взял в первом раунде. Легко говорить спустя время.
Причем здесь Йокич? Бэйн играл за Техасский университет, очевидно полагал, что делает жесты в сторону Далласа и они должны его выбрать
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Ответ Даниил Мамыкин
Только не слизерин,только не слизерин
Ну тогда Детройд!
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Ответ rembrandao
Ну действительно, в универе за 4 сезона в среднем 43,3% трехочковых. Кто бы мог подумать, что он отличный снайпер?
Раз на раз не приходится, в каждом драфте есть суперснайперы, которые потом оказываются не такими уж и супер. Фредетт, Стаускас, Дейлен Терри (выбор Далласа). Сейчас вот Грэйди Дик в Торонто не блещет.
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