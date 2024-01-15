Десмонд Бэйн пропустит как минимум 6 недель из-за травмы
Десмонд Бэйн пропустит как минимум 6 недель из-за травмы.
Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн выбыл из строя с травмой голеностопа, которую получил в пятницу во время матча с «Клипперс».
Обследование выявило у Бэйна растяжение связок третьей степени. Он пропустит как минимум 6 недель.
В 37 матчах сезона Десмонд набирает 24,4 очка, 4,5 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.
Ранее «Гризлис» на длительный срок потеряли Стивена Адамса, Джа Морэнта и Маркуса Смарта, которые вместе с Бэйном должны были выходить в стартовой пятерке.