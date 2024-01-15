Десмонд Бэйн пропустит как минимум 6 недель из-за травмы

Теги травмы Мемфис НБА Десмонд Бэйн Баскетбол

Десмонд Бэйн пропустит как минимум 6 недель из-за травмы.

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн выбыл из строя с травмой голеностопа, которую получил в пятницу во время матча с «Клипперс».

Обследование выявило у Бэйна растяжение связок третьей степени. Он пропустит как минимум 6 недель.

В 37 матчах сезона Десмонд набирает 24,4 очка, 4,5 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

Ранее «Гризлис» на длительный срок потеряли Стивена Адамса, Джа Морэнта и Маркуса Смарта, которые вместе с Бэйном должны были выходить в стартовой пятерке.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий