Десмонд Бэйн пропустит как минимум 6 недель из-за травмы.

Защитник « » выбыл из строя с травмой голеностопа, которую получил в пятницу во время матча с «Клипперс».

Обследование выявило у Бэйна растяжение связок третьей степени. Он пропустит как минимум 6 недель.

В 37 матчах сезона Десмонд набирает 24,4 очка, 4,5 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

Ранее «Гризлис» на длительный срок потеряли Стивена Адамса, Джа Морэнта и Маркуса Смарта, которые вместе с Бэйном должны были выходить в стартовой пятерке.