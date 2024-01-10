Десмонд Бэйн: «Мэверикс» должны были выбрать меня на драфте. Хочу, чтобы они каждый день думали об этом»

Десмонд Бэйн хочет заставить «Мэверикс» сожалеть об их выборе на драфте.

«Они должны были выбрать меня на драфте. Диктор на их арене подошел ко мне и извинился. Он сказал, что думает об этом каждый день. Я хочу, чтобы они думали именно об этом.

Но я счастлив в « », – сказал защитник «Гризлис».

Бэйн был выбран под 30-м номером драфта-2020. « » выбрал Джоша Грина под 18-м номером.

Сегодня Бэйн набрал 32 очка, 9 подборов и 4 передачи в победном матче против «Мэверикс» (120:103).